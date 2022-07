Energiepolitik Weil das Bundesrecht im Weg steht: Ausserrhoder Regierungsrat gegen den Bau von kleineren Windenergieanlagen Mit einer Petition wollte Kantonsrat Werner Rüegg (Mitte/Heiden) Hürden für Windräder bis 30 Meter ausserhalb der Bauzone abbauen. Die Regierung lehnt dies jedoch ab – auch wegen des Landschaftschutzes.

Der Regierungsrat spricht sich gegen solche kleinen Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone, wie hier bei einem Haus in Trogen, aus. Leserbild: Franz Häusler

Werner Rüegg ist Kantonsrat (Die Mitte/Heiden). Bild: PD

Der Vorstoss wurde am 2. November 2020 für erheblich erklärt. Mit der Petition verlangten Rüegg und seine 20 Mitunterzeichnende eine Anpassung des kantonalen Richtplans. Dieser liess bis anhin Windenergieanlagen bis zu einer Höhe von 30 Metern ausserhalb der Bauzone nur für Selbstversorger, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind, zu.

Seit einiger Zeit geistert das Gespenst einer Stromlücke durch die Schweiz. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga warnte kürzlich vor einem Versorgungsengpass während der Wintermonate. Um einen solchen zu verhindern, sollen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden – auch in Appenzell Ausserrhoden. Zumindest von kleinen Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone möchte der Regierungsrat jedoch nichts wissen. Dies schreibt er in seiner Antwort auf eine Petition von Kantonsrat Werner Rüegg (Die Mitte/Heiden).

Absatz im Richtplan wurde gestrichen

Daran soll sich nichts ändern. Der Regierungsrat beurteilt das Potenzial von kleineren Windrädern im Kanton unter Berücksichtigung des Strompotenzials, der Anzahl Betriebe, des landschaftlichen Charakters und aus ökologischen Gesichtspunkten als bescheiden. Das Verhältnis von Umweltauswirkung zum Ertrag falle bei grösseren Anlagen deutlich besser aus, heisst es im Bericht. Im Rahmen der Interessensabwägung sei insbesondere dem Landschaftsschutz genügend Rechnung zu tragen.

Im Antrag an den Kantonsrat wird in diesem Zusammenhang auf das Raumplanungsgesetz und das Windkonzept des Bundes verwiesen. Gemäss Letzterem besteht an kleinen Windenergieanlagen ausserhalb der Bauzone kein übergeordnetes öffentliches Interesse. Die Hürden für solche Projekte seien hoch. Für die Regierung ist der Fall klar: Aus dem Eintrag im kantonalen Richtplan könne nichts abgeleitet werden, das nicht ohnehin aufgrund übergeordneten Rechts gelte und zu beachten wäre. Aus diesem Grund wurde der entsprechende Absatz ersatzlos gestrichen.

Postulant hätte sich mehr Eigeninitiative gewünscht

Werner Rüegg zeigt sich über die Antwort der Regierung wenig überrascht.

«Es ist schade, dass sie sich hinter den Gesetzen des Bundes versteckt.»

Ganz nach dem Motto, dass man die Arbeit mit der Streichung des Artikels im Ausserrhoder Richtplan gemacht habe.

Rüegg verweist in diesem Zusammenhang auf das Abstimmungsresultat im Kantonsrat. Seine Petition wurde einstimmig angenommen. Etwas mehr Eigeninitiative hätte vor diesem Hintergrund nicht geschadet, sagt Rüegg. «Wieso der Regierungsrat nicht von sich aus eine Standesinitiative in Betracht gezogen hat, ist mir schleierhaft.» Hier habe die Regierung eine Chance verpasst, sich zum Thema neue erneuerbare Energiequellen zu bekennen, bedauert der Heidler Kantonsrat.