Energiepolitik Nach der Kritik an der fehlenden Ästhetik beim Bau von Solaranlagen: Ausserrhoder HEV-Präsident widerspricht dem Heimatschutz Ernst Bischofberger hält die Hürden bei Fotovoltaikprojekten für zu hoch. Er fordert einen schlankeren und einfachen Leitfaden. Im Gegensatz zum Heimatschutz spricht sich der Präsident des Hauseigentümerverbandes AR dafür aus, dass die Produktion von Solarstrom Vorrang hat.

Der Heimatschutz bemängelt, dass beim Bau von Solaranlagen die Ästehtik eine zu geringe Rolle spielt. Bild: Keystone

Angesicht des drohenden Engpasses bei der Stromversorgung werde auf fast jedem Gebäude in der Schweiz eine Fotovoltaikanlage realisiert werden müssen. Dies forderte Werner Luginbühl kürzlich in einem Interview mit dieser Zeitung. Gleichzeitig sprach sich der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom) für einen raschen Ersatz von Elektroheizungen durch Wärmepumpen aus.

Beide Themen sind zurzeit auch in Ausserrhoden aktuell. Gemäss dem Bundesamt für Statistik werden im Kanton noch immer 935 Wohnungen elektrisch beheizt. Im Winterhalbjahr sind Elektroheizungen schweizweit für 20 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich. Diese Schätzung dürfte auch für Appenzell Ausserrhoden zutreffen, sagt Christian Bernhardsgrütter vom kantonalen Amt für Umwelt.

Aus diesem Grund muss für die Heizenergie zusätzlicher Strom importiert werden, der nicht CO2-neutral ist. Weil die Produktionsspitze der Fotovoltaik im Sommer liegt, sei es schwierig, den Winterstrom mit Solarenergie zu kompensieren, sagt Bernhardsgrütter.



Frist für Elektroheizungen ist umstritten

Bis vor rund 30 Jahren hat das Herisauer Industrieunternehmen Huber + Suhner elektrische Bodenheizungen hergestellt. Sie wurden damals als sparsame und saubere Gebäudeheizungen propagiert. Heute allerdings ist ihr Wirkungsgrad schlecht. Der Regierungsrat wollte deshalb bei der Teilrevision des Energiegesetzes festschreiben, dass Elektroheizungen innerhalb von 15 Jahren ersetzt werden müssen. Nicht zuletzt auf Druck des Hauseigentümerverbandes AR (HEV) hat die Kommission Bau und Umwelt auf die erste Lesung hin beantragt, auf eine Frist zu verzichten. Der Kantonsrat hielt aber am regierungsrätlichen Vorschlag fest. Der HEV befürchtet, dass durch zu strenge Bestimmungen Hausbesitzer in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch beim angestrebten Ausbau der Solarenergie. Zwar herrscht vordergründig Einigkeit, dass erneuerbare Energien und insbesondere die Fotovoltaik künftig eine stärkere Rolle einnehmen sollten. Sobald es konkret wird, gibt es aber Streitpunkte. So bemängelt der Ausserrhoder Heimatschutz (Ausgabe vom 11. Juni), dass beim Bau von Solaranlagen die Ästhetik eine zu geringe Rolle spielt. Er verlangt deshalb einheitliche gestalterische Vorgaben. Ein Dorn im Auge ist dem Heimatschutz zudem der Wandel von der Bewilligungs- zur reinen Meldepflicht. Dabei bestehe die Gefahr, dass die Anliegen der Denkmal- und Ortsbildpflege auf der Strecke bleiben.

Kritik an der verschärften Praxis

Ernst Bischofberger, Präsident des Hauseigentümerverbandes AR. Bild: PD

Dem kann Ernst Bischofberger nichts abgewinnen. Der HEV-Präsident verweist auf die Vorgaben im Raumplanungsgesetz. Demnach ist für eine Solaranlage in der Bauzone keine Baubewilligung mehr notwendig, ausser bei denkmalgeschützten Bauten. In allen anderen Fällen genügt ein Meldeblatt. Trotz der klaren Vorgaben habe das Departement Bau und Volkswirtschaft die Praxis verschärft, bemängelt Bischofberger. So seien bei Flachdächern faktisch ein Baugesuch erforderlich. Einzig für Industriebauten gebe es eine Ausnahme.

Gemäss dem Eidgenössischen Raumplanungsgesetz hat bei Interessenkonflikten die Produktion von Solarenergie gegenüber der Ästhetik eine höhere Gewichtung. Für Bischofberger ist dies zwingend, weil sich die durch das Stimmvolk beschlossene Energiewende ansonsten nicht realisieren lässt. Er ist hier auf einer Linie mit Baudirektor Dölf Biasotto, der in einem Interview auf diesen Punkt hingewiesen hat. Bischofberger zeigt kein Verständnis dafür, dass Institutionen wie der Heimatschutz den beschriebenen Grundsatz umkehren wollen. Abgesehen davon seien solch ästhetische Fragen vor allem bei Neubauten relevant. Bischofberger betont:

«Wir benötigen aber Lösungen für die grosse Masse der bestehenden Häuser.»

Bei den Ausserrhoder Hauseigentümern stellt Bischofberger ein steigendes Interesse an Solaranlagen fest. «Viele Leute möchten etwas machen, zumal es für Sparguthaben kaum mehr Zins gibt.» Den Hauptgrund, warum der Kanton bei der Fotovoltaik nicht wie gewünscht vorwärtskommt, sieht Bischofberger beim Leitfaden des Kantons mit den Gestaltungsgrundsätzen. Diese Empfehlungen seien teilweise widersprüchlich, liessen einen zu grossen Spielraum offen und gingen gar über das Bundesrecht hinaus. Nebst der erwähnten Problematik mit den Flachdächern nennt er als weitere Beispiele die Bewilligungspflicht in kommunalen Ortsbildschutzzonen und die Vorgabe, wonach es für eine Anlage eine Baubewilligung braucht, wenn diese «nicht genügend angepasst ist», wie es im Leitfaden heisst. Die Folge davon: Zu viele Projekte werden nach Einschätzung von Bischofberger als bewilligungspflichtig eingestuft, anstatt im einfachen und unkomplizierten Meldeverfahren abgewickelt zu werden.

Einheitliche Lösung gefordert

Eine Arbeitsgruppe, der nebst dem HEV-Präsidenten Vertreter von Baubehörden, der Verwaltung und Architekten angehören, ist seit 1,5 Jahren dabei, den Leitfaden zu überarbeiten. Dieser müsse einfacher und kürzer werden, verlangt Bischofberger.

«Dabei braucht es auch Mut zur Lücke.»

Zwingend sind seiner Meinung nachvollziehbare Kriterien für Solarvorhaben, die in allen Gemeinden einheitlich angewendet werden. Mit der Stossrichtung im neuen Leitfaden zeigt er sich zuversichtlich. «Wir sind grundsätzlich auf einem guten Weg.»