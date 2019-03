Endlich wieder Kampfwahlen in Walzenhausen

«Ich möchte gerne an der Front mitgestalten und nicht mehr im Hintergrund», sagt Roger Mathys. Der 57-Jährige ist seit 2014 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Walzenhausen und spricht damit beispielsweise die Dorfentwicklung oder die Planung und Umsetzung des neuen Altersheimes an. Spannende Projekte, wie Roger Mathys findet. Und solche, die seine jetzige Kandidatur für den Gemeinderat mitbegründen. «Ich kenne die Hintergründe der Aufgaben, die eine Gemeinde zu meistern hat. Und ich kenne so manch ein Geschäft besser als die jetzigen Gemeinderäte.»

Roger Mathys. (Bild: PD)

Er kandidiere, weil er die Gemeinde und deren künftige Projekte tatkräftig unterstützen wolle. Roger Mathys spricht vergangene negative Pressemeldungen an, will allerdings nicht vertieft darauf eingehen. Nur soviel: «Die Umstände sind in naher Vergangenheit ruhiger geworden, beispielsweise was die Kommunikation nach aussen betrifft.» Allgemein sei die Lage im Gemeinderat und in der Gemeinde ausgewogener. Roger Mathys bedauert, dass in den vergangenen Jahren dem Stimmvolk keine Kandidatenauswahl präsentiert werden konnte. «Unter anderem ich, kann mit meiner Kandidatur nun eine solche bieten.» Auch wenn eine Wahl nicht gelinge, so habe er es wenigstens versucht, sagt er. Ihm ist bewusst, dass Bisherige meist wieder gewählt werden. Trotzdem schätzt er seine Chancen als intakt ein. «Ich bin noch nicht abgeschrieben.» Dies habe er auch aus der Bevölkerung gespürt.

Sein Ziel als Quereinsteiger sei es nicht, die Wahl auf Anhieb zu gewinnen. «Aber es mindestens im zweiten Wahlgang zu schaffen.» Roger Mathys gehört der SVP an, sieht sich allerdings nicht als Hardliner: «Ich bin am linken Rand des Spektrums zu finden und stimme nicht bedingungslos parteitreu ab.» Vielmehr habe er eine eigene Meinung zu den verschiedenen Abstimmungsvorlagen. Unverblümt offen spricht der gelernte Koch über seine Schwächen: «Ich bin kinderlos und daher sicherlich nicht geeignet für das Ressort Schule.» Viel Vorwissen würde der diplomierte Hotelier indes in den Gebieten Gastronomie, Tourismus sowie wirtschaftlicher als auch strategischer Natur bringen. Zudem bringt er aus den Kommissionen viel Fachwissen in den Bereichen Wasser/Abwasser, Landwirtschaft und Forstwirtschaft mit. Zu seinen Hobbys gehören Tauchen und sein Hund. Zudem kocht Mathys für den Mahlzeitendienst. (pag)