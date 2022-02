EISHOCKEY Zwei Tore, aber nur ein Punkt für Timo Meier in der NHL Der 25-jährige Appenzeller hat mittlerweile 50 Skorerpunkte auf dem Konto. In der Nacht auf Freitag gab es für die San Jose Sharks aber eine 4:5-Heimniederlage nach einer Verlängerung gegen Vancouver.

Timo Meier (rechts) im Clinch mit der Defensive der Vancouver Canucks. Bild: Josie Lepe/AP

Mit zwei Toren und einem Assist hielt Timo Meier sein Team lange im Spiel. Er erzielte den 2:3-Anschlusstreffer und den 3:3-Ausgleich. Beide Tore fielen im Powerplay. Meier gab auch noch den Assist zum wichtigen 4:4 eine Sekunde vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Zufrieden aber war Meier nicht. Denn es gab wieder keinen Sieg für San Jose. Mittlerweile warten die Kalifornier seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis mit drei Zählern.

«Alles was ich will, sind Punkte für das Team. Gut, heute gab es einen. Aber nur einen. Wir spielten nicht so schlecht. Es ist immer frustrierend, in der Overtime zu verlieren. Immerhin haben wir viel Charakter gezeigt», so Meier nach der Partie.

Der Ostschweizer wurde zum zweitbesten Spieler des Abends gewählt.

Meier weiter:

«Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir wollen mehr in den kommenden Spielen.»