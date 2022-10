Eishockey Weiter Spezialist für enge Spiele: SC Herisau holt beim 2:3 nach Verlängerung einen Punkt Der Bellinzona liegt am Mittwoch in Herisauer Sportzentrum zweimal zurück, ist aber etwas abgebrühter und entscheidet das Spiel für sich.

Herisaus Stürmer Ramon Hohl (links) stört den Tessiner Nicolas Pezzali. Bild: Lukas Pfiffner

Die beiden Verlängerungen eingerechnet, hat der SC Herisau in dieser

1.-Liga-Saison 17 Abschnitte gespielt, und kein Einziger endete mit mehr als einem Tor Unterschied. Der Punkt am Mittwochabend im Sportzentrum gegen das favorisierte Bellinzona ist als ein «guter» zu bezeichnen. Torhüter Michael Ströbel und Verteidiger Luca Noser beglückwünschten sich in der 60. Minute für eine gemeinsame aufopferungsvolle Rettungstat, die mit einem 2:2 immerhin eine Overtime einbrachte.

Die Tessiner haben erst einmal verloren und zuvor vier, fünf, sechs und fünf Tore geschossen. Gewiss besassen die Herisauer Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Scherle, Popp, Pfennich und Hohl standen einem dritten Tor nahe. Aber in Erinnerung bleibt auch die Tatsache, dass die ersten Minuten einen Tessiner Monolog darstellten. Die zweimalige Führung des zu diesem Zeitpunkt effizienten SCH war als ebenso schön herausgespielt wie als glücklich zu bezeichnen. Überspitzt formuliert: Man hätte in der ersten Pause auf die Reinigung des Bereiches vor dem Bellinzona-Tor verzichten können. Die Fortsetzung des Abends, der in der 27. Minute den zweiten Tessiner Ausgleich brachte, war nicht mehr so einseitig.

Ein Duo so alt wie einer

Die Unterschiede punkto Leistung und Wirkung zwischen den Linien sind beim SCH vielleicht so klein wie nie in der Neuzeit – belegt unter anderem durch die Torschützenliste der noch jungen Saison. Dies spricht einerseits für nachstossende Junge. Anderseits sind manche der bisherigen Leader nicht in der gewohnten Form, die Routiniers können aktuell den Unterschied zu Gunsten der Ausserrhoder nicht ausmachen.

Herisau hatte am Mittwoch in Marc Inauen (12.) und Jan Scherle (18.) zwei Torschützen, die mit Jahrgang 2000 und 2002 zusammen fast gleich alt sind wie Bellinzonas Vitali Lachmatov: Der 41-jährige ehemalige Ambri-Profi scheint unverwüstlich zu sein, war im Sportzentrum auch ein Fall für Unter- und Überzahlphasen. Die Entscheidung nach 40 Sekunden der Overtime bewirkte ein anderer langjähriger NLA-Profi: Elias Bianchi überwand Ströbel mit einem flachen Abschluss.

Nun zu Hause gegen Wetzikon

Die Sicherheit im Passspiel ging den Gästen ab dem Mitteldrittel zeitweise auch ab, wobei sich Herisau nach der ersten Pause besser auf ihr Spiel eingestellt hatte und in der neutralen Zone manche Scheiben holte. Mehrheitlich gut war auf Herisauer Seite die physische Präsenz. Bellinzona erwies sich als etwas abgebrühter. Mit durchschnittlich zwei Plustoren und einem Punkt pro Partie ist Herisau auf Platz neun klassiert. Für das Erreichen der Playoffs ist eine Steigerung nötig. Am Samstag tritt der SCH wieder zu Hause an: Er empfängt um 17.30 Uhr Wetzikon. Der letztjährige Playoff-Finalist lag am Mittwoch gegen Luzern kurz vor Spielhälfte 1:3 zurück – die Zürcher Oberländer schafften die Wende zum 6:3. Bei ihnen wechseln sich Siege und Niederlagen ab.