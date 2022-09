Eishockey Von hartem Kern und Altersmilde: Der SC Herisau startet in die neue Saison Am Samstag beginnt die 1.-Liga-Saison des SC Herisau. Captain Roman Popp kommentiert neun Behauptungen.

Captain Roman Popp geht in seine elfte Saison beim SC Herisau. Bilder:PF

Behauptung 1: Harter Kern

Mit Timo Koller ist ein langjähriger Schlüsselspieler zurückgetreten. Roman Popp hat nach der zehnten Saison beim SC Herisau überlegt, die Schlittschuhe ebenfalls an den Nagel zu hängen.

«Gar nicht. Solange ich dem Team etwas bringe, meine Freude am Spiel gross ist, bin ich dabei. Wichtig war auch, dass andere vom ‹harten Kern› wie Marco Koller, James Bommeli, Marc Pace oder Dario Gartmann weitermachten und wir über ein konkurrenzfähiges Team verfügen.»

Behauptung 2: Torflut

In der Saison 2021/22 gab es in Herisaus Spielen am drittmeisten Tore in der 1.-Liga-Ostgruppe. Die Testpartien endeten 2:6, 8:5, 5:6 n. Pen., 3:4 n. Verl., 4:6 und 4:5. Das Motto bleibt: Viele Tore schiessen, viele erhalten.

«Es sieht so aus. Wir arbeiten und trainieren mit René Stüssi gut. Wichtig wäre, dass alle im Fünferblock das Gleiche denken und machen. Es ist bei uns vieles eine Kopfsache.»

Behauptung 3: FCSG

Sie sind FCSG-Anhänger und Abo-Besitzer. Sie würden den Fussball-Terminplaner gerne bestechen, damit er für St.Gallen nur Sonntagspiele ansetzt.

«Ja, wenn ich könnte – vor allem während der Eishockeysaison. St.Galler Samstagspartien um 20.30 Uhr gehen ebenfalls knapp – bei SCH-Heimspielen um 17.30 Uhr. Aber nur wenn es keine Overtime gibt und mich jemand sofort hinfährt ...»

Behauptung 4: Fussball-WM

Sie besuchten schon Fussball-Länderspielen in Lettland oder Litauen. Sie kennen den Schweizer WM-Spielplan auswendig und haben den Flugplan nach Katar und zurück schon studiert.

«Den Spielplan kenne ich, den Flugplan nicht. Es ist mir wichtig, im Eishockey möglichst nie zu fehlen. Zudem werde ich bald Vater. Ohne Baby und SCH hätte ich wohl eine Reise geplant.»

Behauptung 5: Profikarriere

Roman Popp hat als Junior während eines Jahres in Freiburg mit Joel Genazzi und Romain Loeffel zusammengewohnt, zwei späteren Profis und Nationalspielern. Sie haben es nicht so weit gebracht, werden trotzdem mit einem guten Gefühl auf ihre Karriere zurückblicken.

«Bestimmt. Es können nicht alle Profis werden. Meine Eltern haben gewollt, dass ich auch für den zivilen Beruf schaue. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, wie es auf und neben dem Eis bisher gelaufen ist.»

Trainer René Stüssi leitet eines der letzten Trainings vor Saisonbeginn.

Behauptung 6: Garderobenpapi

Die Einlaufshirts tragen in dieser Saison Namen von «SCH-Legenden», Ihre Nummer 70 wird vom Namen Jack Holdereggers ergänzt. Das ist kein Zufall, weil Sie den Betreuer enorm schätzen.

«Das wurde zugeteilt. Ich bin aber stolz und freue mich darüber. Die ehemaligen Spieler unter den Legenden erhielten soweit möglich ihre einstigen Nummern; die Funktionäre kamen auf die übrigen Trikots. Jack ist unser Garderobenpapi, dafür verantwortlich, dass Spieler ohne Lohn zu uns wechseln und sich wohlfühlen.»

Behauptung 7: Altersmilde

Bloss 18 Strafminuten kassierten Sie in der Saison 2021/22 (coronabedingt in nur 20 Spielen). Auch hochgerechnet auf die «übliche» Anzahl Partien wurden Sie weniger bestraft als je zuvor. Am Dienstag waren Sie zwar an einem Faustkampf beteiligt. Trotzdem: Altersmilde hält Einzug.

«Mit 34 Jahren vielleicht langsam ein bisschen ... Ich habe die Emotionen eher im Griff als früher, halte mich aus Gemetzeln einmal heraus. Vielleicht werde ich auch weniger gefoult, sodass ich seltener das Gefühl habe, mich wehren zu müssen.»

Behauptung 8: Carreisen

Am 24. September 1982 wurde der Fanclub des SCH gegründet. Genau 40 Jahre später führen die Anhänger eine Jubiläumsreise durch – zum Match bei Unterseen-Interlaken. Roman Popp hat dort noch nie gespielt.

«In dieser Halle war ich tatsächlich noch nie. Schön, dass der Fanclub aktiv ist und uns unterstützt. Es ist egal, ob ich von Wetzikon oder Interlaken heimfahre. Der Samstag steht sowieso im Zeichen des Hockeys. Wir haben im Car jeweils eine tolle Jassrunde mit Leuten wie Pace, Gartmann, Bohlhalder, Hoffmann: Die weite Reise ist also perfekt.»

Behauptung 9: Spielplan

Die Saison beginnt am Samstag um 18 Uhr im Sportzentrum gegen die Argovia Stars. Fünf der ersten sieben Spiele finden zu Hause statt. Das ist für Roman Popp kein Faktor.

«Der Spielplan ist so, wie er ist: Logischerweise kommt auch einmal eine Häufung von Auswärtsspielen. Ich spiele aber gerne zu Hause. Mir passt das Eis hier, man hat es sich in der Garderobe eingerichtet, wir haben treue Fans.»