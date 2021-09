Eishockey «Unser Powerplay ist eine Baustelle»: Trotzdem gewinnt der SC Herisau gegen Argovia Stars 4:2 Erstligist SC Herisau ist im Heimspiel gegen Argovia Stars das dominierende Team. Dennoch gelingt die Entscheidung erst kurz vor Schluss. Als Doppeltorschütze beim 4:2 zeichnet sich Dario Gartmann aus.

Die Herisauer bejubeln das vorentscheidende 3:2 durch Stürmer Michael Pfranger (88). Bild: Mea McGhee

Herisaus Pfranger und Argovia-Verteidiger Bessire sitzen nach einer kurzen Prügelei in einer ansonsten fair geführten Partie auf der Strafbank. 2:2 zeigt die Matchuhr im Herisauer Sportzentrum, zu spielen sind nur noch wenige Minuten. Beide Spieler kehren aufs Eis zurück, Pfranger wird von Verteidiger Marco Koller lanciert, tankt sich durch und trifft in der 58. Minute souverän zum 3:2. Die Vorentscheidung – und eine Erlösung für die Gastgeber, welche sich am Mittwoch trotz grossem Aufwand lange in Geduld üben müssen.

Der SC Herisau hat, abgesehen von der unkonzentrierten Startphase mehr vom Spiel, ist phasenweise und insbesondere im Mittelabschnitt gefühlt 80 Prozent in Scheibenbesitz. Nicht alle Versuche, ein gepflegtes Zusammenspiel aufzubauen, gelingen. Und weil die Effizienz im Abschluss fehlt und die Gäste durch Konter sowie im Powerplay immer wieder gefährlich vor Torhüter Bauer auftauchen, ist während 60 Minuten für Spannung gesorgt.

Zwei Powerplaytreffer von Argovia

Nach Weckrufen durch die stärkste Sturmlinie der Aargauer mit Center Neher und den Flügeln Wittwer und Steiner ist es Dario Gartmann, der einen Doppelpass mit Timo Koller sehenswert zum 1:0 abschliesst (6.). Zu gefährlichen Aktionen kommen die Gäste, indem sie ungenaue Zuspiele abfangen sowie in Überzahl. In zwei von drei Powerplayphasen skoren die Argovia Stars. Wittwers Tore (9. und 50.) sorgen jeweils für einen ausgeglichenen Spielstand. Auf der anderen Seite machen die Herisauer zu wenig aus ihren beiden Überzahlsituationen. Doppeltorschütze Dario Gartmann selbstkritisch: «Unser Powerplay ist eine Baustelle. Wir haben Mühe, in die Zone zu kommen, und wissen dann nicht, was wir mit der Scheibe sollen. Daran müssen wir arbeiten.»

Herisaus Goalie Valentin Bauer wird nur im Powerplay bezwungen. Bild: Mea McGhee

Bei numerischem Gleichstand kommen die Aargauer insbesondere im Mitteldrittel nur selten aus der eigenen Zone, lauern aber auf Herisauer Fehler. Einmal wird Frei an der blauen Linie lanciert, zieht alleine los, scheitert jedoch an Bauer (32.). Und auch Neher vergibt kurz vor der zweiten Pause bei einem Gegenstoss alleine vor Herisaus Goalie.

Keine Tore im Mitteldrittel

Nach dem torlosen Mitteldrittel bringt Timo Koller die Mannschaft von Trainer René Stüssi in der 42. Minute verdient zum zweiten Mal in Führung. Angespielt von Bommeli, steht der Stürmer zentral vor dem Tor goldrichtig und bezwingt Meier mit einem Schuss in den Netzhimmel zum 2:1.

Gästetrainer Roger Gerber hat im Mittelabschnitt sein Time-out bezogen, um Herisaus Rhythmus zu brechen. Daher steht ihm dieses Mittel in der Schlussphase beim 2:3-Rückstand seiner Mannschaft nicht mehr zur Verfügung. Dennoch macht Torhüter Meier in der Schlussminute einem sechsten Feldspieler platz. Dario Gartmann behält die Nerven und trifft aus dem eigenen Drittel heraus zum 4:2-Endstand. «Es macht Spass, alle geben Vollgas und arbeiten für das Team», beschreibt der Doppeltorschütze die gute Stimmung. Nach zwei Siegen aus drei Spielen könnten die viertplatzierten Herisauer am Samstag mit einem guten Gefühl das Auswärtsspiel bei Luzern (8.) antreten.