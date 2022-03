eishockey Timo Meier und Kevin Fiala skoren in der NHL einmal mehr - aber verlieren Die Ostschweizer Stürmer verbuchen in Nordamerika weiter persönliche Erfolgserlebnisse. Zu mehr als einem Punkt in der Tabelle reicht es aber nicht. Timo Meier unterliegt mit den San Jose Sharks nach Verlängerung.

Timo Meier (links) gegen Anaheims Verteidiger Jamie Drysdale. Bild: Mark J. Terrill / AP (Anaheim, 6. März 2022)

Es begann gut für die Sharks in Anaheim. Auf Zuspiel von Timo Meier bewerkstelligte Logan Couture in der achten Minute das 1:0. Aber nach der regulären Spielzeit stand es 2:2. Und die Anaheim Ducks trafen schon 14 Sekunden nach Beginn der Verlängerung.

Für San Jose war es die 11. Niederlage in den vergangenen 13 Spielen. Für das Playoff reicht es wohl nicht mehr. Meier verbuchte immerhin den 54. Skorerpunkt in seinem 51. Saisoneinsatz in der NHL.

Kevin Fiala (links) gegen Luke Glendening von den Dallas Stars. Bild: Stacy Bengs/AP (St.Paul, 6. März 2022)

Auch Kevin Fiala wartete mit einem Assist auf. Mit Minnesota Wild setzte es für den Zuzwiler aber eine 3:6-Heimniederlage gegen die Dallas Stars ab. Fiala leitete mit der Vorlage zum 2:4 eine Aufholjagd ein. Bis zur 59. Minute lag Minnesota bloss noch 3:4 im Rückstand. Dann schlug Dallas noch doppelt zu.

Fiala kommt in dieser Saison in 54 Spielen auf 49 Skorerpunkte.