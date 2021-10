EISHOCKEY Timo Meier ist in der NHL weiter in Skorerlaune Schon der fünfte Punkt im dritten Spiel: Der 25-jährige Appenzeller ist in der NHL in Fahrt.

Timo Meier (Bildmitte) ist ein Schlüsselspieler der San Jose Sharks. Bild: Thurman James/Freshfocs

Nach dem Gastspiel in Montreal verlief auch jenes in Ottawa erfolgreich für die San Jose Sharks. Gegen den Rekordmeister Montreal gewannen sie - auch dank dreier Skorerpunkte von Timo Meier - 5:0. Nun folgte in der Nacht auf Freitag der 2:1-Auswärtserfolg gegen die Ottawa Senators.

Meier gab in der 22. Minute den entscheidenden Pass zum 1:1-Ausgleich für die Mannschaft aus Kalifornien, die in dieser Saison unbesiegt ist. Das erste Tor für San Jose erzielte Logan Couture, der aus der Gegend von Ottawa stammt. «Ich habe als Junior hier gespielt. Es ist immer wieder schön, hierher zu kommen», sagte der Stürmer.

Für den Appenzeller Meier war es schon der fünfte Skorerpunkt in dieser Spielzeit.