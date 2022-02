Eishockey SC Herisau verliert gegen Frauenfeld: Unentschieden in Strafen und Serie Nach Herisaus 3:6 gegen Frauenfeld steht fest: Der 1.-Liga-Viertelfinal dauert mindestens bis am Donnerstag.

Herisaus Verteidiger Thomas Hoffmann (rechts) versucht, Konstantin Schmidt von der Scheibe zu trennen. Bild: Mea McGhee

Drei Dinge gehören zu den Eishockey-Playoffs. Erstens besteht ein grösseres Interesse – es weilten erstmals in dieser Saison mehr als 300 Personen auf den Sportzentrum-Tribünen. Zweitens wurden am Samstag in der SCH-Kabine Spaghetti serviert – die rasche Nachladung von Kohlehydraten ist in der jetzigen Saisonphase wichtig, die «After-Game-Verpflegung» dem hohen Rhythmus der Spiele geschuldet. Und drittens? «In den Playoffs geht es härter zur Sache», sagte Herisaus Stürmer Timo Koller.

Anfangs gingen die Emotionen in Spiel zwei zwischen Herisau und Frauenfeld noch nicht hoch; die Intensität der Unsauberkeiten bis Gehässigkeiten nahm aber mit jedem Drittel deutlich zu. Weil auch die Playoffs nicht völlig gesetzlos ablaufen, summierten sich 23 kleine Strafen (ziemlich gleichmässig verteilt), dazu kam eine Zehnminuten-Disziplinarstrafe für den Thurgauer Gemperli. Und 24 Sekunden vor der Schlusssirene wurden Herisaus Hofstetter und Frauenfelds Mettler nach einer Prügelei mit einer Fünfminutenstrafe und dem vorzeitigen Abgang bedacht. Koller:

«Wenn auf beiden Seiten je einer rausgeschickt wird, ist es nicht ganz so schlimm. Aber wir müssen unsere Emotionen besser im Griff haben. Auch ich habe zwei Strafen verschuldet.»

Dienstag: «Alles wieder neu»

Das 2:4 und das 3:6 erzielten die Gäste mit perfekt angelegtem und in die hohe Ecke abgeschlossenem Powerplay, während das Überzahlspiel Herisaus deutlich weniger wirkungsvoll war. «Das müssen wir am Montag anschauen», meinte Koller. Eistrainings finden auch während der Playoffs statt. «Ein wenig Bewegung tut zwischen den Spielen gut, mit eher kurzen Laufwegen.»

Durch den verdienten Ausgleich in der Viertelfinalserie steht fest, dass diese mindestens bis am Donnerstag dauert. Herisau kann dann ein zweites Heimspiel absolvieren, das sich René Stüssis Team mit dem Auswärtsauftritt verdient hat. Und bis am Dienstag in der Thurgauer Metropole sind die Emotionen heruntergefahren? «Ja, ja, da fängt alles wieder neu an. Wir möchten unser Spiel bis am Schluss durchziehen, diesmal haben wir nachgelassen.»

Rückkehr mit schnellem Assist

Krankheitshalber hatte der 29-Jährige im ersten Spiel noch gefehlt. Eine Angewöhnungszeit habe er nicht gebraucht, weil er in seine «alte» Linie zwischen Dario Gartmann und James Bommeli zurückgekehrt sei. «Wir kennen uns sehr gut.» Beim ersten Einsatz bediente er Gartmann von rechts perfekt – dieser traf nach 57 Sekunden zur Führung. Frauenfeld reagierte sofort mit der Wende zum 1:2 bis zur 4. Minute. «Das war sicher schade. Aber aus dem Konzept gefallen sind wir nicht.»

Herisau gefiel sich in der Rolle des hartnäckigen Aussenseiters, der dem Gast das Spiel erschwerte und durchaus Hoffnungen haben durfte, nach dem 2:0 vom Donnerstag die nächste Überraschung zu schaffen.

Abend in die Länge gezogen

Dass Frauenfeld das Team mit mehr Scheibenbesitz und mehr Präsenz im Angriffsdrittel sein würde, war von vornherein klar gewesen. Kurz nach der Mitte des zweiten Drittels gelang Koller mit überraschendem Flachschuss in die entfernte Ecke das 2:2. Er stand auch beim 3:4 auf dem Eis (41.), das Pfranger und der stürzende Bommeli produzierten. Frauenfeld behielt aber einigermassen die Kontrolle, wirkte auf dem Weg bis zum 3:6 (48.) etwas ausgeglichener und reifer, ehe Schiedsrichterpfiffe sowie Diskussionen dominierten und den Abend in die Länge zogen. In der folgenden Strafenflut war an ein geordnetes Spiel nicht mehr zu denken.