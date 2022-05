Eishockey SC Herisau leitet mit zahlreichen Transfers einen Umbruch ein – dennoch sagt Sportchef Matthias Popp: «Der Final ist das Ziel» Zuzüge und Abgänge halten sich beim SC Herisau in etwa die Waage. Sportchef Matthias Popp musste im Hinblick auf die kommende

1.-Liga-Saison Ersatz für Teamstützen finden. Der Erstligist soll einen Spitzenrang erreichen.

Matthias Popp in der Garderobe der ersten Mannschaft des SC Herisau. Der Sportchef des Erstligisten musste viele Plätze in der Garderobe des Erstligisten neu besetzen. Bild: Mea McGhee

Matthias Popp, Sportchef des SC Herisau, hat eine intensive Zeit hinter sich: Leistungsträger und Identifikationsfiguren treten kürzer, es gibt Zuzüge und Rückkehrer, Wunschtransfers und Vertragsverlängerungen wurden getätigt. Nach vielen Telefonaten seitens Sportchef Matthias Popp steht fest: Der Erstligist hat einen Umbruch eingeläutet und wird die kommende Saison mit einigen neuen sowie einigen alt bekannten Gesichtern in Angriff nehmen.

241 Skorerpunkte in 315 Ernstkämpfen

In regelmässigen Abständen vermeldete der Klub diesen Frühling Veränderungen im Kader. Darunter waren auch gewichtige Abgänge: Stürmer Timo Koller und Torhüter Valentin Bauer wechseln in die zweite Mannschaft. Eigengewächs Koller spielte seit der Saison 2009/10 in der ersten Mannschaft und war eine Teamstütze. Der Stürmer sammelte in 315 Cup- und Meisterschaftsspielen 241 Skorerpunkte für den SCH. In den Augen des Sportchefs einer der stärksten Goalies der Liga war Bauer. Er will künftig als Stürmer in Herisaus neuem 4.-Liga-Team seinen Torhunger stillen. In die zweite Mannschaft wechseln auch Samuel Grüter, Gianni Olbrecht und Melvin Studerus. Sandro Gartmann, Rico Heinrich und Yanneck Hofstetter hängen die Schlittschuhe an den Nagel. Michael Pfranger sowie die B-Lizenz-Spieler Mauro Neurauter und Sebastian Roussette verlassen den Verein, teils aus finanziellen Gründen, teils wegen der weiten Anfahrtswege, wie Sportchef Popp sagt.

Keine klare Nummer 1

Ein Blick in die Garderobe der ersten Mannschaft zeigt: Die Plätze sind bezogen. Obwohl der SC Herisau seinen Spielern weiterhin weder Löhne noch Spesen zahlt, ist es dem Sportchef gelungen, die Abgänge zu kompensieren. Von Ligakonkurrent Pikes Oberthurgau stossen gleich drei Spieler hinzu. Einerseits Luan Malici, 23-jähriger Center, und Pascal Anderegg, 20-jähriger Stürmer, andererseits kehrt Michell Speranzino nach zwei Saisons bei den Thurgauern zu seinem Stammverein zurück. Von den Rapperswil-Jona Lakers wechseln Levon Kohler (18) und Jan Scherle (19) zu Herisau. Sportchef Popp verspricht sich von den «motivierten, tempostarken» Jungen einiges. Scherle kam bereits in der vergangenen Saison zu drei Einsätzen beim SCH. Die beiden Stürmer wurden mit den SC Rapperswil-Jona Lakers Schweizer Meister der U20-Top.

Das schwierigste Erbe trete wohl Torhüter Michael Ströbel an, der mit den Eisbären St.Gallen den Ostschweizer-Meister-Titel holte. Mit Flavio Allenspach (22) dürfte sich der 27-Jährige einen Kampf um die Nummer 1 im SCH-Tor liefern. «Sie werden sich gegenseitig pushen, das macht beide stärker», ist Matthias Popp überzeugt.

Finaleinzug ist das Ziel

Noch sind Sportchef und Trainer René Stüssi auf der Suche nach einem routinierten Verteidiger. Für den Trainerstaff mit Assistent Beni Schmalbach und Torhütertrainer Stefan Allenspach sei es wichtig, mit einer schlagkräftigen und motivierten Truppe arbeiten zu können, die bereit sei, hart zu trainieren, sagt der Sportchef. Am 9. Mai hat das Sommertraining mit wöchentlich drei Einheiten begonnen. Jeden zweiten Mittwoch werden auf dem Eis Spielzüge und Taktisches trainiert. Um die kommende Saison auf konstant hohem Niveau spielen zu können, legt Trainer Stüssi Wert auf gute Kondition sowie einen stabilen Rumpf jedes Spielers. Anfang September soll während eines dreitägigen Trainingscamps der Teamgeist wachsen und ab Mitte August stehen sechs Trainingsspiele auf dem Programm. Die Gegner sind: Dübendorf, Wil, Rheintal, GCK Lions Elite, Wetzikon und die Pikes.

In der Vorsaison schied Herisau im Playoff-Viertelfinal gegen den späteren 1.-Liga-Meister EHC Frauenfeld nach vier Spielen aus. Sportchef Popp fordert von der Mannschaft eine bessere Platzierung und nennt nach kurzem Zögern sogar den Einzug in den Playoff-Final als Ziel.