Eishockey Ein Herisauer in kanadischer Bubble: Dario Allenspach ist bereit für die U20-WM – an Weihnachten steht der letzte Cut an Eishockeystürmer Dario Allenspach steht vor der Weltmeisterschaft mit dem Junioren-Nationalteam. Er soll offensive Impulse setzen und auch im Powerplay eine tragende Rolle spielen.

Wie Vor einem Jahr steht der Herisauer Dario Allenspach im Aufgebot für die U20-WM. Bild: Jason Franson / AP

Coronatests stehen täglich auf dem Programm, Masken sind immer zu tragen, ausser beim Essen und auf dem Eis: Selbstverständlich ist die Junioren-Eishockey-WM in Edmonton und Red Deer wie vor einem Jahr von der Pandemie und entsprechenden Massnahmen geprägt. Der Herisauer Dario Allenspach erzählt:

«Wir tragen immer ein Armband, das unseren Aufenthalt aufzeichnet. Falls jemand positiv getestet wird, kann geschaut werden, wer mit wem nahe Kontakt hatte.»

Der 19-jährige Stürmer, der kürzlich beim EV Zug seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat (gültig ab Sommer 2022), ist nach zwei Trainingstagen in Zug mit der U20-Delegation am 15. Dezember nach Edmonton geflogen. Es folgten zwei Tage Quarantäne. Das Training (mit täglich ein bis zwei Einheiten) wurde einen Tag später als geplant aufgenommen, da das Gepäck verspätet in Kanada ankam. Meetings ergänzen den Alltag der Spieler. Sie leben in einer Bubble, verbringen abgeschottet die Freizeit mehrheitlich gemeinsam im Hotel – zum Beispiel in einem Aufenthaltsraum. «Da schauen wir am Fernsehen oft Basketballspiele der NBA oder American Football», berichtet Allenspach aus Kanada.

Offensiv Einfluss nehmen

Fast zwei komplette Blöcke von Schweizer Spielern sind aktuell in überseeischen Juniorenligen unter Vertrag; sie stiessen in Kanada zum Team. Leise Hoffnungen auf ein Aufgebot hatte sich mit dem kräftigen Verteidiger Rodwin Dionicio ein anderer Herisauer gemacht. Der 17-Jährige spielt seit diesem Herbst für die Niagara IceDogs in der Ontario Hockey League und hat in 24 Partien zwei Tore und 13 Assists realisiert. Allerdings weist nur ein einziger Schweizer WM-Spieler seinen Jahrgang 2004 auf – Lian Bichsel, der in Schweden spielt und als grösste Schweizer Nachwuchshoffnung gehandelt wird.

Allenspach ist mit dem Davoser Simon Knak von allen Schweizern in der Saison 2021/22 am häufigsten in der National League zum Einsatz gekommen. Seine Rolle sei ähnlich wie vor einem Jahr, als nur eine Handvoll der rot-weissen Akteure jünger gewesen war als er. «Der Trainer und ich erwarten, dass ich als offensiver Stürmer einigen Einfluss auf unser Spiel nehme.» Eine tragende Rolle ist für ihn voraussichtlich auch im Powerplay vorgesehen.

Nur ein einziges Testspiel

Ursprünglich waren zwischen dem 19. und 23. Dezember in der Stadt Red Deer (wo die Schweizer ihre Gruppenspiele austragen) drei Schweizer Testländerspiele vorgesehen gewesen. Wegen der Pandemie wurde das Vorbereitungsprogramm durch das Organisationskomitee gekürzt. Einen Tag vor Heiligabend steht einzig die Partie gegen Tschechien auf dem Programm. Es heisst, schnell in den Rhythmus zu kommen.

Allenspach hat am 11. Dezember mit dem EV Zug sein letztes Spiel absolviert.

Dario Allenspach. Bild: PD

«Wir haben hier intensiv trainiert und auch mehrere interne Trainingsspiele hinter uns gebracht. Wir sollten also in guter Verfassung antreten können.»

Im provisorischen Aufgebot stehen 29 Spieler, es wird auf drei Torhüter und 22 Feldspieler reduziert. Coach Marco Bayer muss am 24. Dezember seinen definitiven Kader benennen. Es ist anzunehmen, dass der Herisauer darin Platz findet.

Das natürliche Schweizer Ziel

In der Nacht auf den 28. Dezember beginnt die WM für die Schweiz gegen Russland. Die weiteren Gruppengegner sind der aktuelle U20-Weltmeister USA, die Slowakei und Schweden. Nach der Papierform dürfte das Resultat gegen die Slowakei darüber entscheiden, ob die Schweiz die Viertelfinals und somit ihr natürliches Ziel erreicht. Vor einem Jahr fanden sämtliche Partien der Junioren-WM in Edmonton statt; Allenspach trat damals dreimal als Torvorbereiter in Erscheinung. Aber die Schweiz verlor alle Vorrundenspiele – knapp gegen die Slowakei und Deutschland, deutlich gegen Finnland und Kanada. «Wir wollen aber vor keinem Gegner zu viel Respekt haben», sagt Allenspach.

Die WM dauert bis am 5. Januar. Der Fernseh-Bezahlsender MySports überträgt die Spiele der Schweiz live; als Einstimmung auf die WM wird am Stephanstag eine 50-minütige «Rookie»-Dokumentation über Dario Allenspach gezeigt.