Eishockey Doppelpack, Materialschaden und Penaltyschiessen: Im ersten Meisterschaftsspiel bekommen die Anhänger des SC Herisau viel geboten Erstligist SC Herisau verliert zum Saisonauftakt zuhause gegen die Argovia Stars mit 2:3 nach Penaltyschiessen. Drei langjährige Teamstützen werden verabschiedet.

Doppeltorschütze James Bommeli kann hier Argoviakeeper Fabio Meier nicht bezwingen. Bild: Rob Pedrini McGhee

Strafen, neue Trikotfarbe, Doppeltorschütze, Verlängerung und Penaltyschiessen: Die 192 Zuschauerinnen und Zuschauer im Herisauer Sportzentrum bekamen am Samstag das volle Programm geboten. Ein verlorener Punkt meinte am Ende ein Fan, der Herisauer Trainer René Stüssi sprach gar von zwei verlorenen Zählern.

Seine Mannschaft hätte im ersten Meisterschaftsspiel im Schlussdrittel, spätestens aber in der Verlängerung, die Chance auf den Sieg gehabt. «Wir waren zu wenig effizient vor dem gegnerischen Tor», bemängelte Stüssi. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 2:2. Im Shootout sicherten sich die Gäste den einen Zusatzpunkt.

Goalie Ströbel ruhig und souverän

Nachdem die Gastgeber, sie spielen zuhause neu in knallroten Tenüs, durch Bommeli in der 12. Minute in Führung gegangen waren, folgte ihre schwächste Phase. Fehler in den Angriffsauslösungen, Scheibenverluste an der eigenen blauen Linie und Unsicherheiten in der Defensive gaben Hinweise darauf, woran die Mannschaft noch arbeiten muss. Umso wichtiger, dass der neue Goalie Michael Ströbel ruhig und souverän die Schüsse der Argovia Stars abwehrte. Beim Abschluss von Schmid in der 24. Minute kriegte er zudem Unterstützung durch sein Gehäuse.

Allmählich übernahmen die Herisauer das Spieldiktat. Doch Zehn Sekunden vor Ende des Mitteldrittels glichen die Gäste in Überzahl durch Wittwer zum 1:1 aus. Und die Aargauer nahmen den Schwung gleich mit ins dritte Drittel. Deren auffälligste und gefährlichste Sturmlinie sorgte in der 42. Minute für das 2:1. Center Maraffio traf nach einer Kombination mit den Flügeln Wittwer und Schmid.

Sehenswert war auch Herisaus Ausgleich. Hoffmann behauptete sich in der Ecke und bediente Gartmann. Dieser passte zu Bommeli, der nach einer geschickten Finte Argovia-Keeper Meier zum zweiten Mal überwand (47.).

Chancenplus in der Verlängerung

Beim Stand von 2:2 ging es in die fünfminütige Verlängerung, welche Herisau mit vier, Argovia mit drei Spielerin in Angriff nahm. Trotz Chancenplus der Gastgeber mit Abschlüssen von Hohl, Malici und Pfennich fielen keine weiteren Tore.

Im Penaltyschiessen konnten sich dann die drei Goalies bewähren: Ströbel wehrte gegen Wittwer und Schmid. Meier hielt gegen Gartmann und Inauen musste aber nach Popps Abschluss hinter sich greifen und dann wegen eines Materialschadens für Herisaus vierten Versuch seinem Ersatz Racciati Platz machen. Dieser parierte gegen Pfennich, ehe Künzli und Cavelti trafen. Nach seiner Rückkehr sicherte Meier den Argovia Stars mit der Parade gegen Speranzino den Sieg und den zweiten Punkt.

Langjährige Teamstützen geehrt

Vor der Partie waren die zurückgetretenen Herisauer Melvin Studerus, Gianni Olbrecht und Timo Koller geehrt worden. SCH-Präsident Dario Heinrich und Vorstandsmitglied Roger Schuchter überreichten den langjährigen Teamstützen speziell bedruckte Trikots. Die drei kamen zusammen auf 686 Spiele und 294 Skorerpunkte in der ersten Mannschaft.

Melvin Studerus, Gianni Olbrecht und Timo Koller erhielten von Vorstandsmitglied Roger Schuchter (links) und Präsident Dario Heinrich spezielle Trikots. Bild: Podo Gessner

Am kommenden Samstag gastiert der SCH beim SC Unterseen-Interlaken. Aus Anlass des exakt 40-jährigen Bestehens des Fanclubs organisiert dieser eine Carreise. Anmeldungen unter 079 710 12 39.