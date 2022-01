Eishockey Die Pikes gepikst 4:0 gegen den Leader, die Playoff-Qualifikation: Dem SC Herisau gelingt die Meisterschaftsrückkehr.

Dem Leader bleibt das Nachsehen: Herisaus Verteidiger Gianni Olbrecht fliegt am Oberthurgauer Laurel Rohner vorbei. Bild: Lukas Pfiffner

Es war einigermassen erstaunlich, was beim Wiedereinstieg des SCH in die 1.-Liga-Meisterschaft passierte. Mit acht Siegen in Folge hatten die Pikes vor Weihnachten den Saisonunterbruch angetreten. Zweimal hatten sie dabei drei Tore erzielt, zweimal vier, zweimal fünf, einmal sechs und einmal neun. Vorgestern Samstag nun gelang ihnen im Sportzentrum kein Treffer. Sie verloren zu Recht – gemessen an den Spielanteilen und Chancen allerdings etwas hoch.

245 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen eine lebhafte Partie, die nicht so einseitig verlief, wie das Resultat vermuten lässt. Im Rückblick kommt man nicht um die Goaliepersonalie herum: Herisaus Valentin Bauer zeigte eine starke und vor allem äusserst konstante Leistung, seinem Gegenüber Michal Chmel gelangen ebenfalls einige grossartige Paraden, er hatte aber einzelne Aussetzer.

Viermal vom Eis gegangen

War beim Oberthurgauer Torhüter vor der Entstehung des schliesslich schon matchentscheidenden 1:0 vielleicht die Erinnerung an die Szene zwei Minuten zuvor präsent? Da war er dem anstürmenden Pace entgegengefahren und hatte die Scheibe nicht weggebracht – gut für ihn, dass der Herisauer vom hintersten Verteidiger gestört wurde. Noch im ersten Drittel (19.) folgte eine ähnliche Szene. Diesmal hatte Pfranger zentral viel freies Eis vor sich und lief Richtung Puck; Chmel blieb im Tor und wurde vom Flügelstürmer sicher bezwungen. Beim 2:0 (24.) liess sich der Schlussmann von Marco Kollers Backhand-«Buebetrickli» erwischen, und beim 3:0 (36.) sah Neurauter, dass sein Weitschuss überraschend ins Tor gelangte. Von jeglicher Schuld freizusprechen war Chmel beim 4:0. Viermal verliess er das Eis zu Gunsten eines sechsten Feldspielers, die Premiere kam schon nach gut 55 Minuten – der SCH brauchte aber mehrere Anläufe, um mit der Schlusssirene durch Bommeli die Scheibe noch im leeren Tor unterzubringen.

Absenzen und ein Faustkampf

Man würde in den Playoffs gerne gegen Herisau spielen, hatte Christian Strasser, der Pikes-Trainer mit Ausserrhoder Vergangenheit, vor der Partie gesagt. So weit wird es in den Viertelfinals nicht kommen. Während die Oberthurgauer als Qualifikationssieger feststehen, sind für die Herisauer vor der abschliessenden Partie gegen Wil einige andere Gegner möglich. Im Vordergrund steht das Erreichen des vierten Platzes, womit man zum Start der Playoffs Heimvorteil hätte. Aktuell sind die Ausserrhoder mit einem Quotienten von 1.625 Sechste, zwischen Luzern (1.706) und Burgdorf (1.562). Herisau musste am Samstag auf Roussette verzichten, der mit Chur im Einsatz stand; aus gesundheitlichen, militärischen und privaten Gründen fehlten Baumer, Grüter, Eigenmann, Noser, Studerus und Hug. Es kamen drei Center mit vier wechselnden Flügelpaaren aufs Feld – und ab der 37. Minute nur noch sechs Verteidiger: Hofstetter lieferte sich mit Maier einen Faustkampf; beide wurden mit einem Restausschluss bestraft.

Erstmals kein Gegentreffer

Die Gastgeber zeigten eine der besten Saisonleistungen und blieben erstmals ohne Gegentreffer. Sie wirkten spielfreudig. In der Defensive waren ihnen das Fehlen der Praxis in den ersten Minuten mehr anzusehen als in der Offensive. Das torlose Zwischenresultat bis kurz vor der ersten Pause war nicht logisch. Dem SCH kam entgegen, dass Maier früh sowie Malici spät den Puck an die Torumrandung setzten und im dritten Drittel nur die Pikes (drei) Strafen kassierten. Herisau verdiente den Sieg durch eine geschlossene Leistung, die Aufmerksamkeit den Banden entlang und die gute Unterstützung des Torhüters durch die Vorderleute.