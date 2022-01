Oberbüren Ein Rennwagen-Museum als Lebenswerk: Zu Besuch beim Oberbürer Josef Kaiser alias «Ferrari-Joe»

Sportautos in der Garage, Formel-1-Bilder an den Wänden, Rennsportwagen-Modelle in den Vitrinen und ein Wohnhaus in den Farben Rot, Gelb, Schwarz: Das Herz des Oberbürers Josef Kaiser schlägt für Ferrari. Am Samstag feiert «Ferrari-Joe» Geburtstag.