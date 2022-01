EISHOCKEY Der Herisauer Timo Meier ist der erste Schweizer mit fünf Toren in einem Spiel der NHL Das ist aussergewöhnlich. Im Heimspiel der San Jose Sharks gegen die Los Angeles Kings verbucht Timo Meier fünf Treffer. Erst sieben Spieler waren in der langen Geschichte der NHL noch erfolgreicher.

Timo Meier wird zum besten Spieler der Partie gewählt. Bild: Darren Yamashita/AP (San Jose, 17. Januar 2022)

Die San Jose Sharks gewannen gegen die Los Angeles Kings 6:2. Der König der Partie war Timo Meier. Er erzielte die Tore zum 1:0, 2:0, 4:0, 5:1 und 6:2. Der 25-jährige Appenzeller sagte nach der Partie:

«Ich weiss beim besten Willen nicht, wann mir das zum letzten Mal gelungen ist. Es muss als Junior in der Schweiz gewesen sein.»

Einem gewissen Joe Malone glückten 1920 sieben Tore in einer Begegnung. Sechs Spieler trafen bis dato sechsmal in einer Partie der NHL. Fünf Tore in 60 Minuten schafften seit dem Jahr 2000 bloss fünf Akteure. Zu diesem exklusiven Zirkel gehört nun auch Meier, der in der vergangenen Woche zum ersten Mal für das All-Star-Game der NHL aufgeboten wurde.

Meier sagte weiter: «Es fühlt sich schon cool an. Aber gleichzeitig darfst du deswegen nicht abheben. Wir haben nun einen Tag frei. Dann folgt die nächste Partie.»

Mit insgesamt 45 Punkten nimmt Meier den achten Rang in der Skorerliste dieser NHL-Saison ein. 20 Tore stehen 25 Assists gegenüber. «Das gibt dir schon viel Vertrauen, aber es gilt trotzdem, weiter hart zu arbeiten», so Meier.

Meiers Coach Bob Boughner sagte:

«Ich kann mich nicht erinnern, je so einen heissen Spieler gesehen zu haben.»

Boughner weiter: «Du arbeitest täglich hart und gut. Und dafür erhältst du die Belohnung. Wie Timo heute. Die Art, wie er skort, die Geduld, die Schusstechnik. Alles grosse Klasse. Es waren lauter schöne Tore.»

Fünf Skorerpunkte in einem Spiel hat auch schon ein anderer Schweizer bewerkstelligt: Roman Josi im Februar 2018 mit fünf entscheidenden Vorlagen.