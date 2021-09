Eishockey Das Glück auf seine Seite gezwungen: SC Herisau holt gegen Burgdorf ersten Saisonsieg In einer ausgeglichenen 1.-Liga-Partie schlägt der SC Herisau vor eigenem Publikum den EHC Burgdorf 3:2 (0:1, 1:0:, 2:1). Das entscheidende Tor durch Melvin Studerus fällt in der hektischen Schlussphase. Für die Ausserrhoder ist es der erste Sieg in der noch jungen Saison.

SCH-Stürmer Marc Inauen vor dem Burgdorf-Tor. Bilder: David Scarano

Die Heimpremiere in der Meisterschaft des SC Herisau vor 132 Zuschauerinnen und Zuschauern stand bis zum Schluss auf Messers Schneide. Die Ausserrhoder und der Gast aus Burgdorf waren sich am Samstag im Sportzentrum über die 60 Minuten gesehen ebenbürtig. In der spannenden und hektischen Schlussphase suchten beide Mannschaften beim Stand von 2:2 mit aller Kraft den Sieg.

Am Ende zwang der Gastgeber das Glück auf seine Seite. Melvin Studerus traf 137 Sekunden vor der Schlusssirene nach Vorarbeit von Timo Koller und Dario Gartmann via Unterkante zum entscheidenden 3:2. Für Herisau war es nach der Startniederlage in Bellinzona der erste Sieg in der noch jungen Saison.

Burgdorf begann besser

Der SC Herisau konnte sich im Laufe der Partie steigern. Der Gast aus Burgdorf, der mit einem Sieg gegen Argovia Stars in die Meisterschaft gestartet war, hatte selbstbewusst begonnen. Er besass im ersten Drittel insgesamt den höheren Spielanteil. Er schaffte es auch, sich regelmässig im Angriffsdrittel festzusetzen.

Die Ausserrhoder setzten hingegen auf rasch ausgeführte Gegenangriffe. Sie waren gemessen an den Chancen das etwas gefährlichere Team. Sie erspielten sich in der fünften Minute eine erste gute Tormöglichkeit. Nach einem Konter zog Captain Roman Popp allein auf den Berner Goalie Silvan Delb, scheiterte aber. In der elften Minute trafen die Hausherren den Pfosten.

Burgdorfs Dominik Mächler trifft zum 1:0.

Doch es war der Gast, der in Führung ging. Herisau musste zweimal in Folge in Unterzahl agieren, elf Sekunden lang in doppelter. Burgdorf zeigte ein gepflegtes Powerplay. Herisau gelang es nicht, sich zu befreien. SCH-Goalie Valentin Bauer wehrte einen Schuss von Michael Züttel auf die Seite ab. Dominik Mächler verwertete den Abpraller zum 1:0 (17.).

Herisau steigert sich

Im zweiten Drittel war Herisau das bessere und aktivere Team. Der SCH steigerte sich fast in allen Bereichen. Er verfügte über mehr Spielanteile, er agierte auch im Boxplay aggressiver, einzig das Überzahlspiel blieb bescheiden. Die Berner waren nun das Team, das sich vorwiegend aufs Kontern beschränkte.

Der Ausgleich war die logische Folge der Ausserrhoder Steigerung. In der 27. Minute traf Sandro Gartmann in die linke obere Ecke zum 1:1. Dieser Schwung wurde allerdings durch zwei Herisauer Strafen in Folge kurz unterbrochen. Burgdorf blieb diesmal in Überzahl allerdings harmlos. Nicht viel besser machten es die Gastgeber. Gegen Ende des Drittels kassierte Burgdorf zwei Strafen. Die doppelte Überzahl konnte der SCH aber nicht nutzen.

Schlussphase hat es in sich

James Bommeli (leicht verdeckt) erzielt das 2:1.

Im Schlussdrittel war die Partie offener denn je. Burgdorf begann druckvoller. Es war aber der SC Herisau, der in Führung ging. James Bommeli schloss in der 45. Minute einen Gegenangriff erfolgreich zum 2:1 ab. Vier Minuten später war der Vorsprung allerdings bereits dahin. Lukas Farner glich für Burgdorf aus, wobei es ihm die Herisauer Defensive mit ihrer passiven Haltung etwas zu einfach machte.

Lukas Farner gelingt das 2:2. Er erwischt SCH-Goalie Valentin Bauer über dessen rechten Schulter.

Die letzten zehn Minuten hatte es in sich: Fast im Minutentakt vergaben die beiden Sturmreihen zum Teil hochkarätige Chancen. So scheiterte etwa Herisaus Michael Pfranger allein vor Burgdorf-Torwart Silvan Delb. Auch sein Gegenüber, SCH-Goalie Valentin Bauer, parierte mehrmals mirakulös. Nach der Führung durch Studerus vergab in den Schlusssekunden SCH-Captain Roman Popp gar das 4:2. Statt das leere Tor – Burgdorf Trainer Andy Keller hatte sich für einen sechsten Feldspieler entschieden – traf er aber nur das Bein des Verteidigers.

Am Mittwoch gegen Argovia Stars

Am kommenden Mittwoch trifft der SC Herisau im Sportzentrum auf Argovia Stars. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Die Aargauer haben in den ersten zwei Meisterschaftsbegegnungen einmal gewonnen und einmal verloren. Zum Auftakt kassierten sie eine 1:4-Niederlage gegen Burgdorf, am Wochenende schlugen sie Luzern auswärts im Penaltyschiessen 4:3.