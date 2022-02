Eishockey Affiche wiederholt sich: Zum Playoff-Auftakt gastiert der SC Herisau beim EHC Frauenfeld Aller guten Dinge sind drei: Im Playoff-Viertelfinal trifft Erstligist SC Herisau zum dritten Mal in Folge auf den EHC Frauenfeld. Beide Mannschaften haben die Serie einmal gewonnen. Herisaus Captain Roman Popp spricht von einer schwierigen Aufgabe.

Captain Roman Popp trifft mit dem SC Herisau zum dritten Mal in den Playoffs auf Frauenfeld. Archivbild: APZ

Im Playoff-Viertelfinal duelliert sich der SC Herisau zum wiederholten Mal mit dem EHC Frauenfeld. Während die Herisauer die Serie 2019 gegen den damals Ersten der Qualifikation überraschend 3:0 für sich entschieden, siegten die Thurgauer ein Jahr darauf ebenfalls nach der kürzest möglichen Anzahl Spiele. Die Saison 2020/21 musste wegen der Pandemie nach nur fünf Runden abgebrochen werden. Nun stehen sich die beiden Mannschaften erneut in der K.-o.-Runde gegenüber.

Herisaus Captain Roman Popp sagt:

«Wir wissen, dass die Aufgabe gegen Frauenfeld schwierig wird, dennoch sind Vorfreude und Motivation im Team riesig.»

Für den Routinier sind die Playoffs die schönste Zeit der Saison. Der Rhythmus mit Trainings und Spielen ist hoch. «Es läuft immer etwas», beschreibt Popp.

Frauenfeld gewann in der Qualifikation

Die Serie «Best of five» beginnt am Donnerstag um 20 Uhr mit der Partie auf der Kunsteisbahn Frauenfeld. Hier traten die beiden Mannschaften zuletzt vor der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs unter freiem Himmel zu einem Testspiel gegeneinander an. Die Frauenfelder, welche die Qualifikation auf dem dritten Rang abgeschlossen haben, siegten klar 7:1. Den einzigen Ernstkampf der Saison gewann Frauenfeld 7:4. Herisau beendete die erste Phase der Meisterschaft als Tabellensechster.

Roman Popp. Bild: PD

Roman Popp ist überzeugt:

«Gegen Frauenfeld benötigen wir eine geschlossene Teamleistung für einen Erfolg.»

Er stuft den Viertelfinalgegner als stärkste Mannschaft der Ostgruppe ein. Der EHC Frauenfeld strebt diese Saison denn auch den Aufstieg in die MySports League an. Entsprechend konzentriert dürfte die Mannschaft von Trainer Andy Küng die Playoffs in Angriff nehmen. Die Thurgauer sind mit zwei Siegen aus der Coronapause gekommen (7:1 gegen Prättigau, 4:1 gegen Reinach).

Herisau wiederum zeigte in den Heimspielen nach dem Restart unterschiedliche Leistungen: Den Leader Pikes schickte die Mannschaft von Trainer René Stüssi mit einem 4:0 nach Hause, gegen Wil resultierte zuletzt eine 3:6-Niederlage. Spielverschiebungen sind in den Playoffs nicht möglich: Das Reglement sieht vor, dass eine Mannschaft, die nicht antreten kann, 0:1 verliert.

Zwei Herisauer fraglich

Fraglich ist, ob Timo Koller und Ramon Hohl, die gegen Wil krankheitshalber fehlten, beim Playoff-Auftakt mittun können. Roman Popp kehrt ins Team zurück. Er fehlte im Spiel gegen Wil aus besonderem Anlass: Er hatte Timo Meiers Einsatz am Allstar-Game live vor Ort verfolgt. «Ein Riesenerlebnis und spezielle Motivation.»