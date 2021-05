Einwohnerrat Herisau Herisauer Gemeinderat will keine früchtetragenden Bäume Pflanzen Die Bewirtschaftung des Schwimmbadparkplatzes dürfte für Aufruhr in der Bevölkerung gesorgt haben. Im Einwohnerrat führte sie zu einer Interpellation mit ausführlicher Beantwortung. Zwei weitere Interpellationen wurden ebenfalls in der Sitzung vom 5. Mai behandelt.

Bereits im Sommer 2019 wurde ein erster Versuch unternommen, Parkplätze auf dem Sonnenberg für Badibesucher zu reservieren. Bild: Mea Mc Ghee

In einer Meldung vom 13. Januar 2021 hat der Gemeinderat bekanntgegeben, dass der Schwimmbadparkplatz ab dem 1. Juni bewirtschaftet werden soll. Künftig soll das Parkieren auf dem Sonnenberg mit einem Franken pro Stunde beglichen werden und damit dem bisherigen Gratisparkieren ein Ende gesetzt werden. Die neue Regelung dürfte wohl einigen Bürgerinnen und Bürgern sauer aufgestossen sein. Allen voran dem Interpellanten, Einwohnerrat Reto Sonderegger.

Sonderegger berief sich darauf, dass das Parkieren im Rahmen des Gemeindegebrauchs grundsätzlich gebührenfrei sei, was sich in der darauffolgenden Beantwortung der Interpellation als Fehlinterpretation erwies. Er verlangte in seiner Interpellation unter anderem auch Antwort darauf, weshalb sich Herisau nicht an der Regelung der Gemeinde Waldstatt orientiere, wonach Parkieren bis zu zwölf Stunden kostenfrei ist.

Kein rein finanzpolitischer Entscheid

Sondereggers Interpellation zur Bewirtschaftung des Schwimmbadparkplatzes wurde in der Herisauer Einwohnerratssitzung vom 5. Mai vom Ressortchef für Volkswirtschaft, Glen Aggeler, beantwortet. Verschiedene Suboptimalitäten hätten den Gemeinderat dazu veranlasst, die Massnahmen für die Parkgebühr auf dem Sonnenberg einzuführen. Unter anderem besteht dort seit Jahren das Problem von Dauerparkierern. Ziel sei zudem eine Vereinheitlichung des Parksystems auf dem ganzen Gemeindegebiet gewesen.

Laut Aggeler spiegle der Bewirtschaftungsentscheid genau den Willen der Bevölkerung. Er sagt:

«Die fehlenden Parkplätze auf dem Sonnenberg waren ein grösseres Thema in der Bevölkerung als der Preis der Parkuhr.»

Dabei sei der Entscheid für eine Parkgebühr kein rein finanzpolitischer Entscheid gewesen, so Aggeler.

Er beschrieb die Regelung in Waldstatt als nicht kompatibel mit dem Parkierungsreglement der Gemeinde Herisau. Dieses lasse eine solche nicht zu. Er sagt:

«Wir haben bereits eine an Waldstatt angelehnte Lösung in Herisau getestet und es hat sich gezeigt, dass es so nicht funktioniert.»

Auch die Rechtsgleichheit mit dem Sportzentrum Herisau, wo das Parkieren seit langem kostenpflichtig ist, wird von Aggeler betont. Die Bewirtschaftung des Schwimmbadparkplatzes sei mehrfach und auch transparent kommuniziert worden, so der Gemeinderat.

Fruchtbäume und Marktkonformitätsprüfung

In der von André Fuchs eingereichten Interpellation «Marktkonforme Benutzungsgebühr für Parkplätze», spricht sich dieser für die Beibehaltung der Mitarbeiter Parkplätze, kritisiert allerdings den tiefen Kostenpunkt für die monatliche Benutzung des Parkplatzes. «Die Unkosten von 20 Franken für eine Parkkarte sind schlichtweg nicht marktkonform», so Fuchs. Seine Fragen an den Gemeinderat beliefen sich von Daten zur effektiven Nutzung der Parkplätze bis hin zum Widerspruch zur umweltfreundlichen Mobilität einer solchen Praxis.

Reto Sonderegger thematisierte in seiner zweiten Interpellation in der Einwohnerratssitzung vom Mittwoch die Bepflanzung auf dem Herisauer Gemeindegebiet. Genauer ging es um die Nutzung von früchtetragenden Bäumen und die Frage, warum nicht mehr von diesen gepflanzt werden. Sonderegger sieht darin eine Möglichkeit zur Steigerung der Aufenthaltsqualität. In der Beantwortung der Interpellation wurde die Möglichkeit der Umsetzung seines Anliegens verneint. Gemeinderat Florian Hunziker sprach zwar von einer schönen Vorstellung, auf dem Bänkli zu sitzen und sich eine Frucht zu ernten, machte allerdings auch auf die Rückstände – namentlich verfaultes Obst auf Gehwegen – aufmerksam.