Einwohnerrat Herisau

Die letzte Sitzung des Amtsjahres 2020/2021 war zugleich die letzte Sitzung für drei SVP-Einwohnerräte. Verabschiedet wurde am Mittwoch mit Peter Erny das dienstälteste Ratsmitglied. Erny hat seine Tätigkeit im Einwohnerrat im Jahr 2000 aufgenommen und sass von 2002 bis 2015 in der Geschäftsprüfungskommission. Weiter war es die letzte Sitzung für Reto Sonderegger. Sonderegger trat 2015 dem Einwohnerrat bei und hatte seit 2017 Einsitz in der Finanzkommission. Ebenfalls im Jahr 2015 eingestiegen und am Mittwoch verabschiedet worden ist Hans-Walter Bodenmann. Bodenmann hat bis zuletzt in der Geschäftsprüfungskommission mitgearbeitet. Die Sitzung vom Mittwoch markierte auch für Gemeindepräsident Kurt Geser den Abschluss. Er hat per Ende Amtsjahr seinen Rücktritt gegeben. (pag)