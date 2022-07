Bauprojekt Einigung mit dem schärfsten Kritiker erzielt: Lutzenberg passt den Überbauungsplan für ein neues Pflegeheim auf dem Brenden-Areal an Die Vorderländer Gemeinde plant seit längerer Zeit ein neues Alters- und Pflegeheim samt altersgerechten Wohnungen. Nun hat sie eine Vereinbarung getroffen, die dem Projekt einen Schub geben soll.

Die Betriebsbewilligung für das Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg läuft 2025 ab. Bild: David Scarano

Mit Felix Zwicky konnte nun eine Vereinbarung erzielt werden. Bild: ASZ

Die Gemeinde Lutzenberg ist beim Projekt für ein neues Alters- und Pflegeheim einen Schritt weiter. Sie legt einen erweiterten Überbauungsplan «Altersgerechtes Wohnen Brenden» vor. Dessen Grundlage ist eine Vereinbarung mit Felix Zwicky, der neben dem Seniorenwohnheim Brenden lebt und die Neubaupläne in der Vergangenheit scharf kritisierte.

Rückblick: Am 7. März 2021 lehnten die Stimmberechtigten in Lutzenberg eine erste Version des Überbauungsplans ab. Dies veranlasste den Gemeinderat, weitere Varianten zu prüfen. Die Bevölkerung wurde mittels E-Mitwirkungsplattform zur Vernehmlassung eingeladen. Mehr als 80 Prozent der Mitwirkenden äusserten sich positiv zum Vorhaben, das Brenden-Areal weiterhin für Wohnen im Alter zu nutzen. An der Abstimmung vom 28. November 2021 zur Grundsatzfrage, ob in der Gemeinde weiter ein Alters- und Pflegeheim mit Tagesstruktur und altersgerechtem Wohnen betrieben werden soll, sprachen sich die Stimmberechtigten ebenfalls dafür aus.

Vier Wohnungen möglich

Rudolf Gantenbein ist Lutzenberger Gemeindepräsident. Bild: ASZ

Die Vereinbarung sieht gemäss einer Medienmitteilung die Integration des Grundstücks von Felix Zwicky in den Überbauungsplan vor. Sprich: Sein Haus wird dereinst abgebrochen, um mehr Platz zu schaffen. Gleichzeitig soll Zwicky mit seiner Lebenspartnerin eine Mietwohnung in der Überbauung beziehen. Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein sagt:

«Der Inhalt der Vereinbarung wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.»

Der weitere Verlauf sei noch offen, weil die Details dazu erst mit dem künftigen Betreiber des Pflegeheims abschliessend vereinbart werden könnten.

Dank der nun angestrebten Lösung können zwei der geplanten Gebäude nach Süden verschoben werden. Das ergibt eine grosszügigere Gestaltung des Aussenraums, der gemäss Mitteilung den Bewohnenden des künftigen Pflegeheims und der altersgerechten Wohnungen zugutekommt. Zudem können in beiden erwähnten Häusern vier weitere Wohnungen realisiert werden. Für die Gemeinde ergeben sich dadurch keine Mehrkosten, sagt Gantenbein. «Weil das Vorhaben grösser wird, muss der Wertausgleich innerhalb des Projekts erfolgen.»

Zwicky akzeptiert Volks-Ja

Der Gemeindepräsident zeigt sich davon überzeugt, dass mit dem erweiterten Überbauungsplan ei­ne für alle Parteien «optimale Lösung» erarbeitet wurde. Ob ein neues Pflegeheim nun ohne Widerstand realisiert werden kann, bleibt für Gantenbein abzuwarten. Er rechnet allerdings damit, dass Felix Zwicky durch diese Vereinbarung kaum mehr zu den Einsprechern gehören wird. Gegen den Überbauungsplan könnten aber auch andere Parteien vorgehen.

Felix Zwicky begründet seine Zustimmung zur Einigung mit dem Verdikt der Stimmberechtigten. Dieses gelte es zu akzeptieren. Der Gang bis vors Bundesgericht in Lausanne würde weder ihm noch der Gemeinde etwas bringen. Zwicky sagt:

«Allerdings ist es bitter, mein Haus aufzugeben.»

Abgesehen davon hält er die Idee, ein Pflegeheim mit nur 19 Plätzen zu bauen, noch immer nicht für sinnvoll.

Bevölkerung kann mitreden

Der überarbeitete Überbauungsplan «Altersgerechtes Wohnen Brenden» wurde zur zweiten Vorprüfung dem Departement Bau und Volkswirtschaft eingereicht. Die definitive Ausgestaltung wird nach Eingang des Berichts der zweiten Vorprüfung festgelegt. Derweil kann sich nun bis Ende Sommerferien die Lutzenberger Bevölkerung zum aktuellen Stand des Projekts äussern. Der Gemeinderat teilt mit, dass er Ideen und Anregungen in die Planung einfliessen lassen wird. Er bittet, Vorschläge per E-Mail an info@lutzenberg.ch oder per Briefpost an die Gemeindekanzlei zu senden.

Nach der Vorprüfung wird der Überbauungsplan öffentlich aufgelegt, um anschliessend vom Departement «Bau und Volkswirtschaft» genehmigt zu werden. Erst dann stelle sich die Frage nach dem Betreiber, sagt Gantenbein. Darüber wird erneut an der Urne entschieden. «Zusammen mit dem neuen Betreiber wird die Gemeinde dann auch die Vereinbarung mit Felix Zwicky finalisieren, erst dann ist der Inhalt klar», betont Gantenbein.