Eine neue Kraft vertritt die Interessen der Bauern An der diesjährigen Delegiertenversammlung wählten die Ausserrhoder Bauern Beat Brunner zu ihrem Präsidenten. Der Meisterlandwirt will sich vor allem für die Familienbetriebe einsetzen. Karin Erni

Beat Brunner führt in Schwellbrunn einen Milchwirtschaftsbetrieb. (Bild: Karin Erni)

Ein Fuchs spaziert am helllichten Tag über die Wiese in der Nähe der Beldschwendi. Hier oben, auf 914 Meter über Meer wohnt Beat Brunner, der neue Präsident der Ausserrhoder Bauern. Die Lage des Hofs sei etwas speziell, erklärt er: «Postalisch gehören wir zu Schönengrund, doch politisch zu Schwellbrunn.» Der 35-Jährige ist im Bächli geboren. 2010 konnte er den Hof der Familie mütterlicherseits übernehmen, sein Bruder führt den elterlichen Betrieb im St. Gallischen weiter. Im zehn Jahre alten Laufstall stehen 30 Milchkühe, rund ein Dutzend Rinder und einige Kälber. Zum Betrieb gehören 28 Hektaren Wiesland und etwas Wald. Das Appenzellerhaus mit dem neuen Anbau ist rundherum liebevoll dekoriert und mit Blumen geschmückt. Das ist das Werk seiner Frau Sandra, die gelernte Floristin ist. Seit eineinhalb Jahren sind die beiden Eltern eines Mädchens.

Gesucht habe er das Präsidentenamt nicht, sagt der Meisterlandwirt. «Ich war acht Jahre im Vorstand. Als der damalige Vizepräsident Alfred Stricker 2015 in den Regierungsrat gewählt wurde, übernahm ich sein Amt.» Vor zwei Jahren habe Präsident Ernst Graf den Rücktritt auf die diesjährige Delegiertenversammlung angekündigt. Trotz intensiver Suche hätten sie niemanden für das Präsidentenamt gefunden, erinnert sich Brunner. «Nach intensiver Rücksprache mit der Familie habe ich mich schliesslich dazu bereit erklärt.» Der Betrieb ist rationell eingerichtet, so dass die Frau auch einmal alleine die Tiere versorgen kann, sollten Verpflichtungen anstehen. Auch der pensionierte Vater springt gelegentlich ein.

Beat Brunners Amtsvorgänger war Biobauer. Wird sich nun die Ausrichtung im Bauernverband ändern?

«Ernst Graf hat sich immer für alle Betriebe, unabhängig von der Produktionsart, eingesetzt. Das werde ich auch so halten.»

Er wolle sich in erster Linie für die Bauernfamilien einsetzen, sagt Brunner. «Sie sollen Betriebe in einer gesunden Grösse bewirtschaften, wo sie die Arbeit bewältigen können und die ein angemessenes Auskommen bieten.» Er setze sich für eine produzierende Landwirtschaft ein. Im Appenzellerland bedeute dies vor allem Milch- und Fleischwirtschaft. «Mit den relativ vielen Niederschlägen und den fruchtbaren Böden gehört das Appenzellerland zu den besten Weide- und Futterbaugebieten, die es gibt.» Die hiesige Landwirtschaft geniesse ein hohes Ansehen bei der Bevölkerung. Wohl nicht zuletzt dank dem lebendigen Brauchtum. Er selbst präsentiert seine Tiere jeweils auch an der Viehschau in Schwellbrunn.

Es steht viel politische Arbeit an

Beim Bauernverband stünden viele Herausforderungen an, sagt Beat Brunner. Sorgen macht ihm die derzeitige Flut von Initiativen, wie die Trinkwasserinitiative, deren Folgen bei einer Annahme existenziell seien.

«Durch Verzicht auf Pflanzenschutzmittel müssten massiv mehr Lebensmittel importiert werden, zudem dürften unsere Tiere nur noch mit betriebseigenen Futtern gefüttert werden, was die Produktion von Eiern, Geflügel- oder Schweinefleisch bei uns im Berggebiet praktisch verunmöglicht.»

Mit der Botschaft zur Revision des Raumplanungsgesetzes, welche nächstens im Parlament behandelt wird, entstünden für die Bauern Probleme, indem nicht mehr benötigte Bauten beseitigt werden müssen. Ein weiterer Schwerpunkt in der Verbandsarbeit sei die neue Agrarpolitik 2022, welche gerade in der Vernehmlassung war. Es werde schon länger versprochen, dass für die Direktzahlungen weniger administrativer Aufwand betrieben werden müsse, dabei werde es schlimmer. Neu schlage der Bund sogar vor, die Ausbildungsanforderungen an Landwirtinnen und Landwirte zu verschärfen. Vorgesehen ist eine höhere Berufsbildung mit Fachausweis. Damit müssten zukünftige Bäuerinnen und Bauern nebst der «normalen» landwirtschaftlichen Ausbildung unter anderem vier betriebswirtschaftliche Pflichtmodule absolvieren, wenn sie später von Direktzahlungen profitieren wollen.

Auch das bäuerliche Bodenrecht sei in Gefahr. Neu sollen auch Stiftungen und Vereine Zugang zu bäuerlichem Boden erhalten. Dagegen will Brunner ankämpfen. «Wir Bauern sind darauf angewiesen, dass wir den Boden in der Familie weitergeben können.»