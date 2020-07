Lorena Köfer aus Schlatt in Innerrhoden stellt als Projektarbeit eine Vernissage auf die Beine Nach der coronabedingten Absage im April war es nun endlich soweit: die 16-jährige Schülerin Lorena Kofler konnte die Vernissage zu ihrer Ausstellung feiern. Die Bilder der jungen Künstlerin können noch bis September in Appenzell besichtigt werden.

Die Bilder von Lorena Köfer sind zurzeit im Alters- und Pflegezentrum Appenzell zu sehen. Bild: Vreni Peterer

Am Mittwochabend ging für Lorena Köfer aus Schlatt ein Traum in Erfüllung: die Vernissage zu ihrer eigenen Ausstellung. Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Projektarbeit der 16-Jährigen. Die Idee einer Nachbarin, im Alters- und Pflegezentrum in Appenzell wegen der Möglichkeit einer Ausstellung anzufragen, setzte die Schlatterin prompt um. Hier waren die Verantwortlichen begeistert davon, einer Jugendlichen die Infrastruktur für eine Ausstellung anzubieten und darüber hinaus auch noch einen reichhaltigen Vernissage-Apéro zu sponsern.

Wegen Corona verschoben

Eigentlich hätte die Vernissage bereits Mitte April stattfinden sollen. Wegen Corona musste sie jedoch abgesagt werden. Darüber war Lorena Köfer zuerst enttäuscht. Doch als ihr zugesichert wurde, dass die Ausstellung zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden soll, mochte sie wieder strahlen. Ihr wurde bewusst, dass sie so die Vorfreude auf die Vernissage noch verlängern beziehungsweise länger geniessen konnte.

Die Vernissage am Mittwoch war gut besucht. Für die musikalische Umrahmung sorgte Joèle Büchler, eine Orgelkollegin von Lorena Köfer. Das Lebensmotto der 16-Jährigen, «Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi», widerspiegelt sich auch in ihren Bildern. Sie zeichnet Porträts, Landschaftsbilder, Blumen, Sonnenuntergänge, Velos oder besondere Autos und lässt dabei ihrer Fantasie freien Lauf. Die Bilder strahlen Vielseitigkeit, Fröhlichkeit, Unbeschwertheit aber auch Nachdenklichkeit aus. Eine Leichtigkeit und zugleich Tiefe, die für ihr Alter bemerkenswert ist. Es gibt Bilder von Lorena Köfer, die ihre bodenständige Verbundenheit mit dem Appenzellerland und ihr Heimatgefühl – speziell zu ihrem Wohnort Schlatt – ausdrücken.