SVP lehnt Voranschlag von Heiden ab: «Eine solche Planung ist verantwortungslos»

«Katastrophale Finanzaussichten»: Der ehemalige Finanzdirektor Köbi Frei kritisiert den Gemeinderat Heiden wegen der steigenden Verschuldung

Gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan wachsen die Nettoschulden in Heiden bis 2024 stark an. Damit könnten sogar aufsichtsrechtliche Vorgaben des Kantons drohen. Unterschiedliche Meinungen gab es an der öffentlichen Versammlung zum Thema Steuererhöhung.