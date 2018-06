Eindrückliche Kulisse fürs Fest In der Schwingarena auf dem Herisauer Ebnet wird anlässlich des Jubiläums-Schwingfestes 125-Jahre NOSV toller Sport gezeigt. Schwinger und Politiker sind volksnah – auch Bundesrat Ueli Maurer. Mea McGhee

Eindrückliche Schwingarena mit 8000 Besuchern. (Quelle: Lorenz Reifler)

Die Luft knistert förmlich vor Spannung, wenn im Sägemehl zwei Böse die Kräfte messen. Liegt dann einer platt auf dem Rücken, scheint die eindrückliche Schwingarena auf dem Herisauer Sportplatz Ebnet zu explodieren: 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer brechen in Jubel aus. Besonders laut ist jener kurz nach 17 Uhr, als feststeht, dass Favorit Armon Orlik den Schlussgang gewonnen hat. Sein Gegner, der Gaiser Michael Bless, geniesst nebst dem Heimvorteil viele Sympathien.

Volle Tribünen in der Schwingarena auf dem Herisauer Sportplatz Ebnet. Bundesrat Ueli Maurer verfolgt das Geschehen seit dem Anschwingen. Preis für den Festsieger: Muni Guido. Der Gaiser Michael Bless jubelt nach dem Sieg gegen Benji von Ah im ersten Gang. Landammänner im Gespräch: Paul Signer, Ausserrhoden, und Daniel Fässler, Innerrhoden. Erfrischung am Festbrunnen nach einem intensiven Gang. Junge Fans auf Jagd nach Unterschriften. Mitfavorit Armon Orlik im Interview. Ein Platz in der ersten Reihe. Ein Fussballfan will hautnah dabei sein. Nebenschauplatz: Fotostudio eines Sponsors. Eine Bratwurst zum Zmorge gehört zum Schwingfest. Der Siegermuni ist ein begehrtes Fotosujet. Volle Ränge. OK-Präsident Chläus Hörler beim Apéro für die Ehrengäste. Ruhepause zwischen zwei Gängen. Herisaus Gemeindepräsident Renzo Andreani ist ein stolzer Gastgeber. 21 Bilder Tausende geniessen das NOS-Jubiläumsschwingfest in Herisau

Das 23-köpfige OK unter Präsident Chläus Hörler hat während 38 Monaten ganze Arbeit geleistet und eine beeindruckende Infrastruktur auf die Beine gestellt. Trägervereine sind der Schwingklub Herisau und der Jodlerklub Herisau-Säge. Dank zahlreicher Helfer verläuft das Jubiläums-Schwingfest 125 Jahre Nordostschweizer Schwingverband reibungslos.

Ein Bundesrat und ein König auf Platz

Bundesrat Ueli Maurer ist «cheibe gern an Schwingfesten» und so verfolgt er am Sonntag das Geschehen vom Anschwingen an. «Feste, wie dieses, sind ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und sie stärken den Zusammenhalt», sagt der Ehrengast. Auf der Anlage ergeben sich immer wieder Begegnungen. In der Tat sind die Freunde des Schwingsportes gesellig. Man grüsst sich, hält einen Schwatz oder fachsimpelt über das sportliche Geschehen auf den fünf Sägemehlringen. Nebst dem Bundesrat ist mit Kilian Wenger auch ein König auf Platz. Der Berner gewinnt seinen ersten NOS-Kranz und freut sich entsprechend. Der Ausserrhoder Landammann Paul Signer schwärmt von der herrlichen Anlage und zollt den Sportlern Respekt: «Was ihr zeigt, ist mehr als ein Hosenlupf.»

Guido ist der heimliche Star

Im Mittelpunkt stehen in erster Linie die Hauptakteure: Nebst der Arbeit im Sägemehl geben sie den jungen Fans Autogramme und den zahlreichen Medienvertretern Interviews. Auch Musikanten, Fahnenschwinger, Ehrendamen, Alphornbläser und Jodelchörli haben viel beachtete Auftritte. Heimlicher Star ist aber Siegermuni Guido, der manchen Festbesuchern ein beliebtes Fotosujet ist. Die Festwirtschaft läuft auf Hochbetrieb, der Kafi Lutz wird aus Kanistern verkauft, und am Mittag werden 1900 Bankettmenüs serviert. Gut besucht ist die Zone mit den Werbeständen. Hier posieren drei Knirpse in Schwingerhosen für ein Foto, dort probieren zwei Frauen Hüte an, und manch ein Festbesucher geht mit mindestens einem Werbeartikel nach Hause. Und für Festsieger Armon Orlik gibt es als Preis den Zuchtstier Guido.

Hinweis

