Urnäsch erlebt ein zirkusreifes Kinderfest Wenn morgens um sechs Uhr drei Böllerschüsse ertönen und die Tambouren durch das Dorf trommeln, bricht in Urnäsch ein besonderer Tag an. Jung und Alt feiert gemeinsam mit Spiel, Speis und Trank. Karin Erni

Das Urnäscher Kinderfest ist ein ziemlich seltenes Ereignis. Es findet nur alle fünf Jahre statt. Umso grösser ist die Freude bei Kindern, Lehrpersonen und den übrigen Urnäschern, wenn es wieder einmal so weit ist. Petrus meint es dieses Jahr gut mit den Organisatoren. Schon am ersten geplanten Datum kann das Fest durchgeführt werden. Obwohl am Morgen noch Gewölk den Himmel ziert, ertönen um sechs Uhr morgens die drei Böllerschüsse vom Wiesböhl und kurz darauf ziehen die Tambourengruppen trommelnd durch das Dorf.

Umzug und Bühnenprogramm

Zu diesem besonderen Tag gehört auch, dass die Schulkinder am Mittag bei Privatpersonen oder in Restaurants verpflegt werden. Nach dem Essen heisst es in die Kostüme steigen. Klassenweise geordnet absolvieren die Kinder einen Umzug durchs Dorf. Die Themen «Hereinspaziert», «Artistico», «Raubtiere» oder «Hula Hoop» lassen das Thema Zirkus erahnen. Eine Klasse ist unter dem Motto «GrossARTig» auf selbst gebauten Stelzen unterwegs. Trotz Wärme schaffen sie die gesamte Umzugsroute bis zum Festplatz. Dort zeigen die Kinder auf der Bühne Akrobatik, Tiernummern, Tänze und Gesangseinlagen. Das Publikum ist begeistert. Auch neben der Bühne gibt es viel zu erleben. Die Schüler können sich in Wettbewerben wie Büchsenwerfen oder Stangenklettern messen. Ausserdem gibt es einen Streichelzoo und Ponyreiten. Das Kinderprogramm dauert bis 17 Uhr. Am Abend wird eine Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung und Tanz geboten.