Nach einjähriger Stellvertretung: Stahlberger bleibt Walzenhausens Pfarrer Klaus Stahlberger ist neuer Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirche von Walzenhausen. Am Sonntag wird der gebürtige St. Galler offiziell in sein Amt eingesetzt. Ein Blick auf seinen Lebensweg und seine «Wundergeschichte». Isabelle Kürsteiner

Pfarrer Klaus Stahlberger ist dienstags und freitags im Pfarrhaus in Walzenhausen. (Bild: PD)

Beim Zuhören kann man noch immer gut verorten, dass der am 29. April 1956 geborene Klaus Stahlberger in Basel aufgewachsen ist. Nach der Matura mit drei Fremdsprachen hätten ihn ein Sprachstudium oder eine musikalische Ausbildung ebenfalls gereizt. Zuerst aber folgten Israel als Kibbuznik und die Welt der Waldenser im Piemont, Italien. Aber auch infolge der Sonntagsschularbeit ergaben sich viele Gespräche mit Theologen und der Gemeindehelferin. Sie prägten. Stahlberger entschied sich für das Theologiestudium. Einen Teil davon absolvierte er in Basel und Berlin, einer Stadt, die ihm auch heute noch sehr am Herzen liegt und in der eines seiner Vorbilder, Dietrich Bonhoeffer, aufgewachsen ist. «Die preussische Geschichte fasziniert mich. In Berlin fühle ich mich wohl.» Tiefe Einblicke in eine für viele verschlossene Welt ergaben sich durch seine ehemalige Frau, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist.

«Die Professoren Markus Barth, Ernst Jenni und Max Geiger haben mich sehr geprägt genauso wie die Auseinandersetzung mit den Werken von Bonhoeffer, Thurneysen und Josuttis.» Aus diesem Grund ist Stahlberger der festen Überzeugung, dass Gottesdienst, Predigt und Seelsorge nie einengend oder verurteilend sein dürfen, sondern stets befreiend, aufrichtend und tröstend. Die Botschaft von Jesus muss Verzweifelten oder gar Suizidalen die Nachricht übermitteln: «Nein, nicht aufgeben! Es lohnt sich zu leben. Das Leben ist wertvoll! Gott liebt dich!» Ausserdem komme es nicht auf die Anzahl der Gemeindemitglieder in Gottesdiensten an. Wie einst ein Kollege bemerkte, hätten jeder Besucher und auch die Engel, die auf den leeren Plätzen sitzen, ein Anrecht auf einen engagiert gehaltenen Gottesdienst. Für Klaus Stahlberger der Glaube ist eine starke Kraft, die Menschen verändert und Hoffnung gibt. Das Gebet und das Lesen in der Bibel ist der Motor dazu.

Gerontologe und Validator

Die erste Station als Theologe war das Gemeindepfarramt in Bussnang / Thurgau während dreizehn Jahre. Dort kamen die beiden Söhne Gregor, heute 35-jährig, und Laurenz, 33-jährig, zur Welt. 1997 zog die Pfarrfamilie nach St. Gallen-Bruggen, einer städtischen Gemeinde im Umbruch durch Mitgliederschwund, finanzielle Engpässe und einem hohen Anteil an alten Menschen. Nach der Übernahme des Aufgabengebietes «Altersarbeit» stellte sich ihm die Frage: «Wie wird ein Gottesdienst mit Menschen mit Demenz gefeiert?» Als Konsequenz folgte die berufsbegleitende Ausbildung zum praktischen Gerontologen, dem Altersfachmann und zum Validatoren. «Beides konnte ich gut gebrauchen für die Arbeit im Ressort Senioren und in den grossen Heimen, inklusive Geriatrische Klinik in St. Gallen.» Auf Bruggen folgte eine Stellvertretung am Kantonsspital St. Gallen. Zu Hilfe kommen ihm auch seine Hobbys, das Musizieren von alter und moderner Musik auf dem Klavier sowie das Singen.

Walzenhausen dank Wundergeschichte

«Es war eine schöne, jedoch strenge Aufgabe im Spital, aber ich sehnte mich wieder nach einer eigenen Gemeinde.» Was nun folgte, nennt Stahlberger die «Wundergeschichte». In einem Telefongespräch mit seinem in London wohnenden Kollegen erzählte er von seinem Wunsch. Hast du es «dem da oben» schon gesagt, lautete die Frage aus England. Gemeinsam beteten sie am Telefon für eine Gemeinde. Fünf Tage danach kam die Anfrage aus Walzenhausen, danach die einjährige Stellvertretung, die Wahl und morgen Sonntag folgt um 10 Uhr die feierliche Einsetzung. Pfarrer Klaus Stahlberger ist begeistert. «Ich habe hier ein gutes Umfeld, ein gutes Einvernehmen mit der Kirchenvorsteherschaft und den Mitarbeitern. Auch mit dem Gemeindepräsidenten Michael Litscher führte ich bereits gute Gespräche, sodass das Umsetzen von gemeinsamen Projekten in Frage kommt.»

Demenzfreundliche Gemeinde

«Sehr am Herzen liegt mir als Pfarrer und Gerontologe, dass Walzenhausen eine demenzfreundliche Gemeinde ist. Dieses Thema möchte ich gerne weiter unter die Leute bringen. Wertvoll ist mir auch die Zusammenarbeit mit dem Alterswohnheim. Im Almendsberg halte ich monatlich einen Gottesdienst ab. Dann gibt es in unserer Region Bedarf an ‹Tischlein Deck dich›. Hier könnten wir in Walzenhausen zusammen etwas aufbauen. Dazu benötigt es aber viele freiwillige Helferinnen und Helfer.» Wichtig ist ihm auch Toleranz zwischen Menschen verschiedenster Herkunft und das Gespräch über den persönlichen Glauben. «Ich habe viel von Rabbinern gelernt. Das Miteinander im Gespräch ganz ohne Verurteilung ist zentral zwischen Christen, Juden und Muslimen. Regional betrachtet, gestalte sich die Zusammenarbeit mit den Vorderländer Kirchgemeinden Grub, Heiden, Reute und Wolfhalden sehr gut.

Nachdem Pfarrer Klaus Stahlberger in St. Gallen eine Eigentumswohnung bezogen hat, wird er seinen Wohnsitz dort behalten. Per Handy ist er jedoch erreichbar und jeden Dienstag und Freitag weilt er ganztags im Pfarrhaus. Das persönliche Gespräch und der Kontakt zu seiner Gemeinde sind ihm sehr wichtig. Aus diesem Grund stehen drei Hausbesuche auf seinem Wochenplan. «In meinem Beruf erlebe und höre ich viele Lebensgeschichten. Daraus kann ich persönlich sehr viel lernen. Und würde ich noch einmal beginnen, ich würde wieder die Theologie wählen, denn Pfarrer ist der schönste Beruf, den es gibt!»