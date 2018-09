Ein Brunnen der besonderen Art in Urnäsch Der neue achteckige Holzbrunnen beim Bahnhof Urnäsch ist eine Erinnerung an die 600-Jahr-Feier. Er könnte zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste werden. Esther Ferrari

Hanspeter Weishaupt und Peter Hipp von der Rosmarie und Jakob Frischknecht Stiftung, Urnäsch, prosten sich zu. (Bild: EF)

Beim Bahnhof, am Fussweg zum Rekadorf, steht sie, die neue, gedeckte Brunnenanlage. Frisch sprudelt Trinkwasser aus zwei Röhren. Ein Ort für einen Schwatz, ein Plätzchen zum Verweilen – nicht nur bei Sonnenschein, auch bei Regen, sagte Verwaltungsratspräsident Walter Nef in seiner Rede bei der kürzlich stattgefundenen Einweihung. Unter den Gästen waren neben Reka-Angestellten auch Lehrlinge und Meister der einheimischen Firmen, die beim Brunnenbau mitgearbeitet haben. Stiftungsratspräsident der Rosmarie und Jakob Frischknecht Stiftung Urnäsch, Hanspeter Weishaupt, war sichtlich erfreut über das gelungene Werk und liess es sich von seinen beiden Kollegen, Stefan Frischknecht und Peter Hipp, gerne erklären. Dank des gespendeten Geldes aus dieser Urnäscher Stiftung konnte der Bau dieser Brunnenanlage realisiert werden. Noch leuchten frisch die Kupferkännel am mit Ziegeln gedeckten Dach. Der erweiterte Platz, auf dem vorher ein Zementbrunnen stand – jetzt neu mit schönen Pflastersteinen belegt – ist noch kaum betreten worden.

Die Idee, für das Jubiläumsfest vor einem Jahr einen Dorfbrunnen zu bauen, stammt von Hanskoni Frischknecht, Gastgeber des Reka-Feriendorfes. Gebaut hat ihn Hans Steingruber, Holzbau, Urnäsch, aus einheimischem Holz mit der Inschrift «600 JAHRE URNÄSCH MER FIIRED». An einer öffentlichen Gant während der 600-Jahr-Feier erwarb ihn Walter Nef für das Reka-Feriendorf. Das Ganze sei schon ein bisschen teurer geworden als am Anfang geplant, habe dank der Spende jedoch die Kasse nicht belastet.

Der Brunnen soll lange Jahre halten und allen, die an ihm vorbei gehen, Freude bereiten. «Ond die wo draa gschafft hönd, chönd au met Stolz droffzääge», meinte Walter Nef an die Lehrlinge gewandt, ehe auf dem Platz neben dem Brunnen der Apéro serviert wurde.