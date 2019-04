Abdankungshalle in Gais ist fertig gebaut Die Abdankungshalle auf dem Friedhof in Gais ist fertiggestellt. Der schlichte Bau ist innert weniger Monate entstanden. Morgen Abend können sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild vom Ergebnis machen. Astrid Zyssset

Die neue Abdankungshalle auf dem Friedhof Gais. (Bild: PD)

Was ins Auge fällt, ist die blaue Wand, die inmitten der neuen Abdankungshalle errichtet wurde. Das Blau symbolisiere die Ewigkeit, die Hoffnung, die Unendlichkeit, sagt Architekt Jürg Frehner von der Frehner Holzbau AG aus Gais. Zudem schimmere die Lapislazuli-Farbe bei gedämmtem Licht besonders schön. Ansonsten wirkt der Raum eher nüchtern. Holzelemente wurden an den Wänden angebracht, der Boden besteht lediglich aus Beton, auf Sockelleisten wurde verzichtet. «Wir wollten keinen gemütlichen Ort schaffen», so Frehner. Die Idee war die Reduktion auf das Essenzielle. «Wir suchten eine passende formale Sprache. Diese besteht darin, dass wir uns auf Decke, Boden und Wände beschränkt haben, um dem Wesentlichen, den Abdankungen, den nötigen Raum zu geben.»

Rückblick: Die alte Kapelle, in welcher zuvor die Abdankungen durchgeführt wurden, stammte aus dem Jahr 1968. Sie galt als wichtiges Zeitdokument. Lange wurde in Betracht gezogen, sie nicht abzubrechen, obwohl sie für die Abdankungen eigentlich zu klein war. Im Architekturwettbewerb vergangenen Augusts war denn auch eine Eingabe ein Projekt, das statt des Abbruchs ein Erweiterungsbau vorsah. Doch das Beurteilungsgremium bestehend aus Vertretern der Gemeinde und der Kirchgemeinden entschied sich schliesslich für Frehners Gestaltungsvorschlag. Dieser sah einen Neubau vor. «Uns hat gefallen, dass der Verstorbene im gleichen Raum aufgebahrt wird, in welchem die Trauerfeier stattfindet», so Markus Nef, Bausekretär der Gemeinde Gais. Die beiden gekühlten Katafalke befinden sich direkt hinter der blauen Wand, unter einem Oberlicht, das an eine Seelenöffnung erinnern soll. Zudem erlaube Frehners Vorschlag, dass die Abdankung auf verschiedene Arten durchgeführt werden kann. So besteht die Möglichkeit zum stillen Abschied, zur Sarg- oder Urnenbestattung wie auch – aufgrund des grossen Vorplatzes – zur Abschiedsfeier im Freien.

Hinzu kommt ein gestalterischer Clou: Abends, wenn das Gebäude beleuchtet ist, wird ersichtlich, dass die Fenster in Form eines Kreuzes angebracht wurden. Ansonsten legte Frehner wert darauf, dass die Abdankungshalle konfessionslos gestaltet wurde. 640 000 Franken kostete der Neubau. Um die Kosten gering zu halten, wurde gegenüber dem Gestaltungsvorschlag auf Bänke und einen Parkettboden verzichtet. Rund 50 Stühle können nun aufgestellt werden, hinzu kommen 50 Stehplätze.

Hinweis

Morgen Freitagabend ist die Abdankungshalle ab 19 Uhr zur Besichtigung frei zugänglich.