Buchbesprechung Ein internationaler und lehrreicher Krimi aus Appenzell In «Fünf Tage Bombay» erzählt Dieter Doering alias Peter Kunz die wahre Geschichte, wie in Indien 14 Menschen durch ein Medikament eines deutschen Pharmaunternehmens starben, und wie er als Manager die Krise überwand

Dieter Doering hält zu Hause in Appenzell seinen ersten Roman in der Hand. Bild: Selina Schmid

1996 starben 14 Menschen in Mumbai, das bis in diesem Jahr noch Bombay hiess. Alle waren älter, hatten gerade eine Augenoperation hinter sich und ein Medikament zur Vorbeugung von Infektionen genommen. Obwohl sich die Todesfälle um die Antibiotika häuften, und das indische Gesundheitsamt Alarm schlug, dauerte es fast zwei Wochen, bis die deutsche Herstellerfirma Feldbusch AG etwas unternahm. Deren indischer Geschäftsführer hatte sich ins Ausland abgesetzt. Dieter Doering, erst seit einen Monat in Singapur, musste übernehmen.

Diese Geschichte erzählt das Buch «Fünf Tage Bombay» von Dieter Doering. Doering war damals der Regionalleiter des zuständigen Ablegers der Feldbusch Gruppe. Für sein Buch hat er sich das Pseudonym Peter Kunz zugelegt und auch alle anderen Namen erfunden. Anfangs hatte er sich vor rechtlichen Konsequenzen gefürchtet, da manche beteiligte Menschen noch leben. Doering sagt: «80 Prozent der Geschichte ist so passiert. Den Rest habe ich geändert, damit es ein kohärentes, spannendes Buch wird.»

Ein Buch, das nicht nur in ein Genre passt

Heute ist Doering 80 Jahre alte und lebt in Appenzell. Schon lange hatte er mit dem Gedanken gespielt, diese abenteuerliche Episode seiner langen Karriere niederzuschreiben. Erst durch die Pandemie hatte er dafür Zeit. All die Jahre hatte er seine Notizen von damals in einer Schublade aufbewahrt. So kann er auch 26 Jahre danach detailreich beschreiben, was sich damals zutrug.

Autor Dieter Doering alias Peter Kunz. Bild: Selina Schmid

Mit seinem ersten Roman hat er ein vielfältiges Buch geschaffen, das sich nicht einem Genre zuordnen lässt. Einerseits ist es ein Krimi. Zwar wurde die Todesursache rasch geklärt. Das Medikament, das eigentlich Infektionen verhindern sollte, enthielt einen blutzuckersenkenden Wirkstoff. Die Menschen fielen darum ins Koma und starben. Ein Tod, der tragischerweise leicht durch Schokolade oder Traubenzucker zu verhindern gewesen wäre. Doch das wussten die behandelnden Ärzte nicht.

Auch jene, die den falschen Wirkstoff ins Antibiotikum mischten, wurden rasch gefunden. Doch taten sie es aus Gier oder Sabotage? Wollten die Täter wertvolle Wirkstoffe auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Oder war vielleicht doch das indische Pharmaunternehmen involviert, der wenige Monate nach dem Vorfall die Produktionsstätte der Feldbusch AG gekauft hatte?

Eine Reise in ein vergangenes Mumbai

Dieter Doering sagt, «Fünf Tage Bombay» sei ein Lehrbuch des Krisenmanagements. Nachdem sich der zuständige Geschäftsführer davongemacht hatte, übernahmen Doering und vier andere Mitarbeitende die Aufklärung der Krise. Doering sagt: «Im damaligen Indien war nur schon der Produkterückruf kaum zu bewerkstelligen.» Die Geschichte zeige, was es zur Bewältigung einer scheinbar unlösbaren Aufgabe brauchte: fachliche Kompetenz, den Willen zur Zusammenarbeit, und eine positive Denkweise.

Nicht zuletzt ist das Buch eine Zeitreise in ein vergangenes Mumbai. Es sei ein Entwicklungsland gewesen, erzählt Doering. Infrastruktur, medizinische Versorgung, die Strassen und Häuser waren in schlechtem Zustand, moderne Kommunikationsmittel erst am Anfang. Und schon damals sei die Schere zwischen Arm und Reich riesig gewesen. Doering sagt: «Indien war damals ganz schön abenteuerlich. Das jemandem zu beschreiben, der damals nicht in Indien gewesen war, ist schwierig.»

Das Schreiben von Romanen hat es Doering angetan. Schon in einigen Monaten erscheint sein nächstes Buch. Sein Zweitling wird von der prägenden Zeit handeln, als er, geboren in der DDR, seinen ersten Job in Westdeutschland begann.