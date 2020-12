Eishockey Nach dem Début in der NLA mit EV Zug: Der Herisauer Dario Allenspach hofft auf eine Teilnahme an der U20-WM Der Herisauer Dario Allenspach spielt seit dem Sommer 2018 im Nachwuchs des EV Zug. Am Donnerstag gelang ihm das Début mit der ersten Mannschaft. Nun will er die Nominierung für die Junioren-WM in Edmonton schaffen: «Trainer Marco Bayer sagt, dass ich gute Chancen habe, wenn ich meine Leistungen bestätige.»

Dario Allenspach: Bild: LZ

«Ich erhielt im Cupspiel gegen die Rapperswil-Jona eine Chance, da lief es mir gut. In der Folge habe ich das Vertrauen der Trainer gespürt und einige Eiszeit bekommen.» Stürmer Dario Allenspach, 18-jähriger Herisauer in Zuger Farben, blickt auf seinen Start mit der EVZ-Academy in der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga zurück. Und am Donnerstag gab er beim 1:2 gegen Bern mit einzelnen Einsätzen sein Début in der ersten Mannschaft.

Dabei begann er die Saison 2020/21 noch mit der U20, wurde dann in die Swiss-League-Mannschaft und somit an die Seite eines anderen Herisauers (David Eugster) berufen. Zeitweise trug der Team-Benjamin (geboren am 20. August 2002) das Trikot des Topskorers. Anfang November ging die Mannschaft in Coronaquarantäne: 16 Spieler waren positiv getestet worden, auch Allenspach. «Wir waren ein, zwei Tage schlapp, spürten aber keine schlimmen Symptome.»

«Manchmal geht es in die Hose»

Seit dem Sommer 2018 spielt er für die Zentralschweizer – zuerst mit den Elite-Novizen, dann mit den U20-Elitejunioren. In der vergangenen Saison war Allenspach mit 18 Toren und 20 Assists in 46 Spielen bester Skorer des Teams. Der Sohn des langjährigen SCH-Torhüters und jetzigen Goalietrainers Stefan Allenspach wohnte zwei Jahre in einer Gastfamilie; nun bildet er mit zwei Eishockeykollegen eine Wohngemeinschaft. Einer ist Goalie Jan Rutz. Der hat einst mit ihm in Herisaus und Rapperswils Nachwuchs gespielt sowie die Sportlerschule Appenzellerland absolviert und gehört Zugs U20-Team an. Die Arbeiten im Haushalt erledigen die jungen Männer selbstständig. «Am liebsten koche ich und probiere etwas aus. Manchmal geht es in die Hose», erzählt Allenspach.

KV-Lehre und Sportklasse

Er steht im dritten von vier Lehrjahren als kaufmännischer Angestellter in der Zuger Niederlassung eines Facility-Unternehmens. «Ich bin pro Woche an etwa drei Halbtagen in der Firma, je nachdem, wie es mit Trainings und Spielen aussieht.» Die zwei Tage in der Berufsschule absolviert er in einer Sportklasse. Grundsätzlich trainiert er täglich einmal auf dem Eis und einmal «office», wenn keine Partien anstehen.

Er möchte mittelfristig zu regelmässigen Einsätzen in der ersten Mannschaft kommen und vielleicht auf Timo Meiers Spuren gar den Sprung in die National Hockey League schaffen. Kurzfristig ist sein Ziel aber die Teilnahme an der Junioren-WM. Allenspach ist einer von fünf Zugern im provisorischen Aufgebot. Für das Sommercamp stand er noch auf Pikett, er rutschte nach und überzeugte in den drei Testspielen gegen Deutschland mit zwei Toren und zwei Assists. Vom kommenden Sonntag bis am 12. Dezember ist das Kader abgeschottet und trainiert in zwei Gruppen (Schweiz rot und Schweiz weiss) im Zuger OYM-Zentrum. Dreimal wird gegeneinander gespielt.

Acht Feldspieler scheiden aus

Anschliessend erfolgt der Schnitt: Acht Feldspieler scheiden aus. «Trainer Marco Bayer sagt, dass ich gute Chancen auf eine Nominierung habe, wenn ich meine Leistungen bestätige.» Ein positiver Bescheid wäre da für Allenspach (im Gegensatz zum Coronatest) wirklich positiv. In der EVZ Academy spielt er auf der Centerposition, im Nationalteam würde er eventuell auf dem Flügel eingesetzt.

Die Schweizer Delegation reist mit einem vom internationalen Verband organisierten Charterflug ins kanadische Edmonton. Nach einer viertägigen Quarantäne finden dort vor Weihnachten zwei Testspiele gegen die USA und Schweden statt. Die WM wird in einer geschützten «Blase» abgehalten, zum Start trifft die Schweiz am 25. Dezember auf die Slowakei; die weiteren Gruppengegner sind Finnland, Kanada und Deutschland.