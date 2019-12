«Ein solcher Geschäftspartner ist ein Glücksfall in der heutigen Gastronomieszene» Der Erfolg des Restaurants Rüti in Herisau ist in erster Linie den engagierten Gastgebern zu verdanken. Es gibt aber noch einen anderen Grund.

Sind seit 15 Jahren Gastgeber auf der Rüti: Hans-Jörg und Renate Seifried. Bild: Karin Erni

Renate und Hans-Jörg Seifried können in diesen Tagen auf ein besonderes Ereignis zurückschauen. 15 Jahre ist es her, seit sie vom Herisauer Restaurant Marktplatz auf die «Rüti» wechselten. Das Lokal war zuvor vom Besitzer mit grossem Aufwand von Grund auf erneuert und vergrössert worden. Seither ist die «Rüti» nicht nur «Top of Herisau», sondern gehört sogar zu den besten Adressen im Appenzellerland. «Wir sind gut gestartet und sind unserem Konzept bis heute treu geblieben», erinnern sich die Seifrieds. Und der Zulauf habe bis heute angehalten:

«Wir haben viele Stammgäste, aber es kommen auch heute immer wieder neue Gäste, welche die ‹Rüti› bisher noch nicht gekannt haben.»

In den vergangenen 15 Jahren hat der Besitzer Albert Thomann im Restaurant Rüti immer wieder investiert. 2011 wurde die Gartenanlage komplett neu gestaltet. Die Bar mit Lounge ist seither ein beliebter Treffpunkt zum Apéro. Das Gartenrestaurant lädt an warmen Sommerabenden zum Speisen ein. 2014 kam eine exklusive Zigarrenlounge dazu und schliesslich wurde, als bisher letzte Neuerung, die Parkplatzanlage erneuert und vergrössert. «Dass wir mit ihm einen sehr fairen und tollen Geschäftspartner gefunden haben, ist ein Glücksfall in der heutigen Gastronomieszene», sagen die Gastgeber.

Gastgeber mit österreichischem Charme

Ein Team von 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist von Dienstag bis Sonntag für das Wohl der Gäste bemüht. In der Küche sorgt Hans-Jörg Seifried für Qualität und Kontinuität. Wichtig ist ihm, nicht an den Bedürfnissen der Gäste vorbeizukochen. «Wir machen hochstehende gutbürgerliche Küche mit einem Touch Gourmet.» Für dieses Credo würde der Chef sogar auf Gault-Millau-Punkte verzichten. Bisher musste er das nicht – im Gegenteil: «Wir haben seit diesem Jahr sogar einen Punkt mehr erhalten.» Nun kann die «Rüti» 14 Punkte vorweisen. Er lege Wert auf gute Grundprodukte und ein attraktives, saisonal wechselndes Angebot, erklärt Seifried das gute Abschneiden. Der Weinkeller ist sein persönliches Steckenpferd. Bei Degustationen und Reisen ist er immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen.

Zu den festen Terminen gehören die österreichischen Spezialitätenwochen, die jeweils im Februar stattfinden. Über die kommenden Festtage ist das Restaurant geöffnet. Das «Haustaxi» A1 aus Herisau fährt Gäste übrigens nach wie vor für nur fünf Franken von Herisau auf die «Rüti». (ker)