Erster Entwurf der totalrevidierten Ausserrhoder Verfassung liegt vor:

Diese Vorschläge könnten zu reden geben

Die Arbeit der Verfassungskommission ist beendet. Nach rund zwei Jahren haben die 30 Mitglieder gestern in Speicher ein letztes Mal den Entwurf der totalrevidierten Kantonsverfassung beraten. In der 12. Plenumssitzung ging es nochmals um das Thema Gemeindestruktur. Nach dem brisanten Vorschlag der Regierung, die Zahl der Gemeinden in Ausserrhoden von 20 auf 4 zu reduzieren, gab es bei diesem Thema nochmals Diskussionsbedarf. In der heutigen Verfassung sind alle Gemeinden namentlich aufgeführt. Dieser Abschnitt wird, so wies auch die Initiative der IG Starkes Ausserrhdoen fordert, gestrichen. Auf die Festlegung eines Hauptortes wird dagegen weiterhin verzichtet.

Eine erste Analyse der überarbeiteten Verfassungs zeigt: Der Entwurf enthält einige Neuerungen, die im weiteren Verlauf Beratungen noch zu reden geben könnten. Im Folgenden eine Auswahl wichtigsten Vorschläge der Verfassungskommission:

Präambel ohne Gott

Rechtlich ist die Präambel von untergeordneter Bedeutung. Sie sorgt in der Öffentlichkeit aber immer wieder für rote Köpfe, vor allem wenn es um die emotionale Frage geht, ob Gott darin noch vorkommen soll. Im vorliegenden Verfassungsentwurf wird im Sinne einer konsequenten Trennung von Kirche und Staat darauf verzichtet. Dieser Entscheid sorgte bereit für hitzige mediale Diskussionen und zahlreiche Leserbriefe.

Umfassendes Diskriminierungsverbot

Seiner liberalen Tradition alle Ehren machen könnte der Kanton, falls das Thema Rechtsgleichheit und das ausgebaute Diskriminierungsverbot wie vorgeschlagen umgesetzt wird. Schweizweit ein Novum ist der umfassenden Grundrechtsschutz in der Ausserrhoder Verfassung für die LGBT-Gemeinschaft. Dieser Bereich wurde ausgebaut und unter anderem mit zusätzlichen Begriffen wie soziale Stellung, sexuelle Orientierung, Behinderung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsmerkmale ergänzt.

Konkrete Ziele im Bereich Energie

Die Verfassungskommission hat auch aktuelle Themen wie der Klimawandel aufgenommen. Neu gibt in Anlehnung an die Energiestrategie 2050 des Bundes ein verfassungsmässig verankertes Ziel zur kantonalen Energiepolitik. Demnach soll der durchschnittliche jährliche Energiever-brauch pro Person um zwei Drittel gegenüber dem Jahr 2000 reduziert werden.

Proporzwahlen für den Kantonsrat

Heute wählt nur Herisau die Kantonsratsmitglieder im Proporzwahlverfahren. In allen übrigen 19 Gemeinden gilt der Majorz. Allerdings stellt sich immer wieder die Frage, ob diese Lösung im Einklang steht mit der Bundesverfassung beziehungsweise mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts. Daher wird nun die flächendeckende Einführung des Proporz in Erwägung gezogen. Dabei soll es mindestens drei Wahlkreise geben. Dies könnten beispielsweise Vorder-, Mittel- und Hinterland heissen.

Stimmrechtsalter 16

Schweizer Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren sind in Appenzell Ausserrhoden stimmberechtigt. Dies könnte sich künftig ändern. So könnte mit der totalrevidierten Verfassung auf kantonaler Stufe das Stimmrechtsalter 16 eingeführt werden. Das passive Wahlrecht würde aber bei 18 Jahren bleiben. In ein politisches Amt könnte man weiterhin erst ab diesem Alter gewählt werden.

Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer

Emotional dürfte es werden, falls das Ausländerstimmrecht im Entwurf bleibt. In Ausserrhoden kennen Wald, Rehetobel, Trogen und Speicher dieses für Gemeindeangelegenheiten. Nun könnte es auf Kantonsstufe eingeführt werden. Ausländische Mitbürger, die wählen und abstimmen wollen, müssen allerdings seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben.

Regierungspräsidium statt Landammann

Dieser Vorschlag ist im einstigen Landsgemeindekanton von besonderen Brisanz: Der Begriff Landammann soll aus der Verfassung verschwinden.Stattdessen heisst die Funktion neu Regierungspräsidium. Damit könnte also in Zukunft eine Regierungspräsidentin oder ein Regierungspräsident den Ausserrhoder Regieungsrat leiten.