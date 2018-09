Ein Ärztehaus ohne Ärzte in Speicher Im geplanten Ärztehaus wird es keine Gemeinschaftspraxis geben. Die Gemeinden bedauern das. Einem Arzt war die Miete zu teuer. Er eröffnet jetzt eine eigene Praxis – direkt gegenüber der «Linde». Astrid Zysset

Der Umbau der «Linde» ist beinahe abgeschlossen. Ärzte ziehen allerdings keine ein. (Bild: Astrid Zysset)

Geplant war es anders. Paul König, Gemeindepräsident von Speicher, findet es «schade», wie es herausgekommen ist. «Ich dachte wirklich, wir hätten eine Lösung gefunden.» Und Trogens Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr spricht von einem «Restrisiko», das sich bei Bauvorhaben nie gänzlich verhindern liesse. Doch was war geschehen? Das geplante Ärztehaus in der «Linde» in Speicher ist definitiv vom Tisch. Abgezeichnet hatte sich das schon im vergangenen Mai. Bekannt wird es aber erst jetzt.

Mit dem Ärztehaus hätte die hausärztliche Grundversorgung in den beiden Gemeinden sichergestellt werden sollen. In Speicher wollen die beiden verbliebenen Hausärzte Erich Züger und Armin Rohner in Pension gehen, in Trogen hatte Peter Kälin den gleichen Wunsch geäussert. Für die Gemeinden selbst besteht kein gesetzlicher Auftrag, die hausärztliche Grundversorgung sicherzustellen. Dennoch schaltete sie sich ein, um einen Hausärztemangel abzuwenden. In Speicher sollte die seit 2007 im Besitz der Gemeinde befindende Liegenschaft «Linde» im Dorfzentrum in ein Ärztehaus umfunktioniert werden. Der Entscheid fiel an der Urne: Das Haus wurde an die Avara Immobilien AG verkauft, mit der Auflage, eine Gemeinschaftspraxis darin zu erstellen. Parallel dazu wurden die Ärzte im Prozess zur Bildung einer Gemeinschaftspraxis von der Gemeinde begleitet. In Trogen wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt und man liebäugelte mit dem Bau einer Praxis im Bahnhof. Als in Speicher Paul König als neuer Gemeindepräsident gewählt wurde und er bei seinem Antrittsbesuch in der Nachbargemeinde auch die «Linde» zur Sprache brachte, wurde spontan die Zusammenarbeit beschlossen. «Wir befinden uns ja in unmittelbarer Nachbarschaft. Da kann es für die Trogener Bevölkerung als zumutbar gelten, nach Speicher zu gehen, um ihren Arzt aufzusuchen», so Altherr. Diesen Herbst hätte die Gemeinschaftspraxis «Linde» eröffnen sollen. Doch daraus wird nun eben nichts.

Neue Praxis gegenüber der «Linde»

Grund für das Aus: Die Nachfolge, die sich für den Speicherer Arzt Armin Rohner finden liess, sieht von einem Bezug der «Linde» ab und eröffnet seine eigene Praxis – in den dem Ärztehaus gleich gegenüber liegenden, ehemaligen Räumlichkeiten der UBS. Ein «dummer Zufall» sei das, sagt Armin Rohner. Und kein bewusster Affront gegenüber den übrigen Ärzten. Rohners Nachfolge – deren Name an dieser Stelle unerwähnt bleiben muss, da sie sich noch in einem Anstellungsverhältnis befindet – habe aufgrund der verlangten Miete in der «Linde» nach einer anderen Option gesucht. Denn: «Es konnte keine Einigung mit der Investorin erzielt werden», so Rohner weiter. Genaueres wisse er jedoch auch nicht, da er bei den Verhandlungen nicht zugegen war. Nachfrage bei der Avara Immobilien AG: «Es hat sich in konkreten Gesprächen mit potenziellen Ärzten gezeigt, dass der effektive Mietzins Basis von Verhandlungen sein muss und unsere Flexibilität im Sinne der Sache verlangt», so Geschäftsführer Thomas Schai. Genaue Zahlen aus den Verhandlungen will er nicht nennen. Soviel steht aber fest: Die neue Praxis gegenüber der Linde wird im kommenden Sommer eröffnet und bietet Platz für bis zu fünf Ärzte.

Nachfolgelösungen gefunden

Was geschieht mit den übrigen Ärzten respektive deren Nachfolgern? Dort wurde mittlerweile ebenfalls eine Lösung gefunden. Die Nachfolge von Züger und Kälin übernimmt ein Ärzteteam, das die Räumlichkeiten im Postgebäude Trogen ab November beziehen wird. Des Weiteren wird im Spätherbst Matthias Joseph in Speicherschwendi ein Ärztezentrum mit Allgemeinmedizinern und Fachärzten eröffnen. Die Gemeinden zeigen sich erfreut über diese Entwicklung. «Wir haben eine tolle Lösung in beiden Gemeinden erreicht», freut sich König. «Nur eben mit der Linde als Wermutstropfen.»

Linde wird zur Hälfte an die Spitex vermietet

In der «Linde» selbst zieht bald neues Leben ein. Der Umbau ist nahezu abgeschlossen, die acht Wohnungen, die im Obergeschoss untergebracht sind, konnten vermietet werden. Der Bezug ist auf den Herbst angesetzt. Die Gemeinschaftspraxis wird dann zur Hälfte an die Spitex vermietet, für die andere Hälfte fehlt noch ein Interessent. König sieht die ganze Sache positiv: «Mit der Spitex und der gegenüberliegenden Praxis haben wir das gesundheitliche Angebot konzentriert.» Was allerdings negative Auswirkungen haben könnte, ist die Tatsache, dass im Abstimmungsedikt zum Verkauf der «Linde» festgehalten wurde, dass eine Gemeinschaftspraxis erstellt würde. König erwartet, dass es hier zu Fragen im Dorf kommen wird.

Darum ist das Thema «Linde» auch an der Volksversammlung von diesem Mittwoch, 5. September, 20 Uhr, im Buchensaal traktandiert. «Wir haben wirklich alles getan, dass das Ärztehaus zu einem erfolgreichen Abschluss hätte kommen können. Aber manchmal kommt einfach alles anders.»