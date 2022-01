Abstimmung Regionales Ja-Komitee «Kinder ohne Tabak» traf sich auf dem Herisauer Obstmarkt: Ein eindringlicher Appell gegen die Tabakwerbung Auf dem Obstmarkt in Herisau wurde am Samstag für ein Ja zur Volksinitiative «Kinder ohne Tabak» geworben. Anwesend waren rund 150 Passantinnen und Passanten.

Leiter des regionalen Ja-Komitees, Markus Dick, rief die Anwesenden dazu auf, ihre eigenen Gedanken niederzuschreiben. Bild: Astrid Zysset

Es sind eindrückliche Zahlen, welche das Ja-Komitee St.Gallen und beider Appenzell am Samstagmorgen den Herisauer Passantinnen und Passanten verkündete: Drei Milliarden Franken an direkten Kosten im Gesundheitswesen würde der Tabakkonsum jedes Jahr verursachen. Und 9500 Todesfälle seien jährlich auf tabakbedingte Krankheiten zurückzuführen. «Wir möchten die Menschen zum Nachdenken animieren», so der Leiter des Komitees, Markus Dick. Die Volksinitiative «Kinder ohne Tabak», welche am 13. Februar zur Abstimmung kommt, ist Dick darum eine Herzensangelegenheit. Sie würde die Werbemöglichkeiten für Tabakprodukte massiv einschränken, sodass Kinder und Jugendliche weniger erreicht werden können.

Unterstützung für dieses Ansinnen erhielt er vom St.Galler Lungenarzt Martin Brutsche, der viele langjährige Raucherinnen und Raucher behandelt. Er schilderte den Leidensweg, welche jene durchmachen müssen und hielt fest, dass sie nicht mehr für Werbung anfällig seien. «Sie rauchen seit Jahrzehnten dasselbe.» Aber die Jungen seien noch beeinflussbar. 57 Prozent der Rauchenden würden vor dem 18. Lebensjahr mit dem Tabakkonsum starten. Der Anlass in Herisau hatte aber auch interaktive Elemente: Die rund 150 Anwesenden konnten ihre eigenen Gedanken mittels Post-its auf Plakaten anbringen. Zudem lagen Informationsbroschüren und Werbemittel auf. Musikalisch umrahmt wurde das Programm von dem Herisauer Gitarrenkünstler Ste De und Songwriter Remes.