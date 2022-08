Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest «Erneut drei Kränze zu gewinnen, wäre sehr schön»: 14 Appenzeller für Pratteln selektioniert Für die Schwingerwelt steht am Wochenende mit dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln der absolute Saisonhöhepunkt an. Von den im Vorfeld 15 selektionierten Appenzeller Schwinger treten deren 13 an, einer ist auf der Ersatzliste und mit Thomas Koch musste ein Appenzeller bereits Forfait geben. Der technische Leiter Andreas Fässler nimmt Stellung zu den Zielsetzungen der Appenzeller Delegation.

Alle Appenzeller: Reto Koch, Dominik Schmid, Roman Wittenwiler, Markus Schläpfer, Naim Fejzaj, Sepp Fuster, Werner Keller (hintere Reihe v. l.); Patrick Schmid, Martin Roth, Thomas Kuster, Thomas Koch (Forfait), Michael Bless, Martin Hersche, Raphael Zwyssig, Andrin Poltera (vordere Reihe v. l.). Bilder: Lorenz Reifler

Das Eidgenossenquartett um Michael Bless, Raphael Zwyssig, Martin Roth und Martin Hersche wird voraussichtlich komplett antreten können. Insbesondere der Innerrhoder Hersche laborierte zuletzt an mehreren Verletzungen, welche ihm erst kürzlich wieder Trainingseinheiten erlaubten. Das stärkste Zugpferd dürfte hierbei dennoch der Gaiser Michael Bless sein.

Vor drei Jahren verletzte er sich im entscheidenden achten Gang und verpasste durch die Niederlage die angestrebten Kranzränge. Zudem pausierte er in dieser Saison zwischenzeitlich, kehrte aber auf der Schwägalp mit seinem nunmehr zehnten Schwägalpkranz erfolgreich zurück auf die Sägemehlringe.

Michael Bless (rechts) erkämpfte sich seinen zehnten Schwägalpkranz.

Gemäss Andreas Fässler, Technischer Leiter der Appenzeller Delegation, ist dem Gaiser nach 2010, 2013 und 2016 der vierte eidgenössische Kranz zuzutrauen, wobei allerdings auch bei Bless alles stimmen muss. Die zwischenzeitliche Baisse scheint aber überwunden, die Freude und der Siegeswille wieder vorhanden und entsprechend könnte Bless auch für das gesamte Team eine wichtige Rolle einnehmen.

Etwas schwieriger einzuschätzen ist das restliche Trio. Einerseits haben alle bereits bewiesen, dass sie mit der Spitze mithalten können, andererseits sieht die Saisonbilanz, unter anderem auch wegen Verletzungen, bei allen eher durchzogen aus. Nach Fässlers Einschätzung müssen acht Gänge das primäre Ziel sein, wobei es mit einem Exploit durchaus wieder zu Kranzehren reichen könnte.

Koch und Poltera als möglicher Geheimtipp

Bei den Teilverbandskranzern sind die Stärkeunterschiede gering. Den besten Leistungsausweis weist aktuell der Gontner Reto Koch auf. Mit seinem ersten Teilverbands- sowie dem ersten Bergkranz auf dem Brünig bringt er sich in eine gute Ausgangslage. «Reto Kock braucht einen guten Start und auf ihn zugeschnittene Gegner», kommentiert Fässler Kochs Aussichten. Wenn er zudem Nervenstärke beweisen kann, ist auch bei ihm alles möglich.

Andrin Poltera ist ein Typ für Grossanlässe, sagt der Technische Leiter Andreas Fässler.

Den Urnäscher Andrin Poltera sieht Fässler ebenfalls als potenziellen Kranzkandidaten. Dies aufgrund der vor drei Jahren gezeigten Leistung, als er sich mit acht absolvierten Gängen im Endeffekt nur unweit hinter den Kranzrängen platzieren musste. Poltera sei der Typ für Grossanlässe und seine Formkurve sei steigend. Zudem sei seine Ellbogenverletzung wieder deutlich besser und er hoffe, Poltera nun frei und unbeschwert schwingen zu sehen, so Fässler.

Bei Thomas Kuster, Dominik Schmid, Naim Fejzaj, Markus Schläpfer und Roman Wittenwiler sei eine Einschätzung ebenfalls schwierig, da die bisherigen Verletzungen und die Nervenstärke Einfluss auf den Wettkampfverlauf nehmen könnten. So ist es für den Hundwiler Dominik Schmid trotz seiner Leistungen das erste ESAF, das er bestreiten kann. In den vorderen Jahren war er zu diesem Zeitpunkt stets verletzt. Leider fehle diesen Schwingern etwas die Konstanz, meint Fässler. Wenn sie in Pratteln gleich aufschwingen können wie an ihrem besten Tag in dieser Saison, dann seien acht Gänge absolut möglich. Und all jene Schwinger, welche acht Gänge bestreiten können, seien auch potenzielle Kranzkandidaten. Allerdings müssten sie schon deutlich über sich hinauswachsen, wenn sie diesem Ziel Folge leisten möchten.

Erfahrungen für Fuster und Schmid – Keller muss hoffen

Für die Innerrhoder Sepp Fuster und Patrick Schmid zählt insbesondere die Erfahrung, welche sie an einem Grossanlass sammeln können. Entsprechend müsse das Wettkampfziel ganz klar das Überstehen der ersten Wettkampfhälfte sein. Schmid laborierte bis vor kurzem ebenfalls an einer Oberschenkelverletzung und entsprechend habe er auch nichts zu verlieren. Fuster zeigte eine gute Form im Frühling, konnte diese aber im Verlaufe der Saison nur noch bedingt abrufen. Wenn sie am Sonntag nochmals ins Wettkampfgeschehen eingreifen können, sei das eigentliche Ziel erfüllt.

Anders sieht es beim Urnäscher Werner Keller aus. Trotz zwei Saisonkränzen reichte es ihm leider nur auf die Ersatzliste. Aktuell steht er an zweiter Position und muss um den womöglichen Einsatz noch zittern. Ob er doch noch nachrücken kann, wird sich bis spätestens am Samstagmorgen weisen.

Der Gontner Thomas Koch musste seine Ambitionen trotz souveräner Qualifikation leider bereits frühzeitig begraben. Nach einer auf der Schwägalp zugezogenen Fussverletzung war für ihn bereits vor zwei Wochen klar, dass er Forfait geben muss.

Hersche als Kampfrichter im Einsatz

Im Gesamtfazit äussert sich Fässler entsprechend vorsichtig. Das Appenzeller Team bewege sich im guten Mittelfeld. Allerdings müsse jeder seine absolut beste Leistung abrufen und über sich hinauswachsen können, wenn er im Kampf um einen der begehrten Kränze mithalten möchte.

«Wenn wir wiederum drei Kränze gewinnen könnten, wäre dies sehr schön, die Erwartungen dürften aber vor allem aufgrund der vielen Verletzungen nicht all zu hoch angesetzt werden.»

Die Appenzeller werden von Andreas Fässler selbst wie auch vom zurückgetretenen Gaiser Eidgenossen Marcel Kuster als Betreuer vor Ort unterstützt. Zudem erweisen die Appenzeller dem ESAF auch in der Funktionärsposition alle Ehre. Der Innerrhoder Johann Hersche wurde als Kampfrichter selektioniert. Nach etlichen Einsätzen auf allen möglichen Stufen dürfte das ESAF die Krönung eines jeden Kampfrichters sein.