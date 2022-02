Eidgenössische Abstimmung Innerrhoder Verleger über das abgelehnte Medienpaket: «Die Stimmbürger hat es vor allem gestört, dass die grossen Verlage mit hoher Rendite auch zum Zug gekommen wären» Das Medienpaket wurde in Appenzell Innerrhoden mit einem klaren Nein abgelehnt. Für Markus Rusch, Verleger des «Appenzeller Volksfreunds», kam das Abstimmungsergebnis nicht überraschend. Er erklärt, was sich in Zukunft politisch ändern muss.

Das Mediengesetz wurde mit einem klaren Nein in Appenzell Innerrhoden abgelehnt. Bild: PD

Medienhäuser sind in finanzielle Bedrängnis geraten. Bundesrat und Parlament wollten die angeschlagene Branche vorübergehend mit zusätzlich 151 Millionen Franken im Jahr unterstützen. Das Hilfepaket wurde am Sonntag nun abgelehnt. Deutlich fiel das Nein in der Ostschweiz aus. In Appenzell Innerrhoden lag der Nein-Anteil bei 66,4 Prozent und damit schweizweit am höchsten. Markus Rusch, Verleger des «Appenzeller Volksfreunds», nimmt Stellung zum Abstimmungsresultat.

Die Schweizer Bevölkerung hat das Medienpaket klar abgelehnt. Haben Sie damit gerechnet?

Markus Rusch, Verleger «Appenzeller Volksfreund» Bild: PD

Markus Rusch: Das Abstimmungsresultat war absehbar und hat mich nicht überrascht. Ich selbst bin im Innersten ebenfalls gegen Subventionen. Meine zweite Seele in der Brust gehört aber den Medien, deshalb habe ich Ja gestimmt.

Innerrhoden hat schweizweit am deutlichsten Nein gesagt. Wie erklären Sie sich das?

Das ist ein typisches Verhalten für die Innerrhoderinnen und Innerrhoder. Sie sind zurückhaltend, sparsam und meist gegen Subventionen. Das hat mit der Grundeinstellung zu tun. Sie möchten möglichst unabhängig vom Staat sein und sich durchkämpfen. Darum möchten sie auch nichts geschenkt bekommen. Dem «Appenzeller Volksfreund» trauen sie zu, dass er aus eigener Kraft überleben kann.

Wenn man die Abstimmungsresultate aus der ganzen Schweiz vergleicht, fällt ebenfalls auf, dass einige Westschweizer Kantone Ja, die gesamte Ostschweiz aber Nein sagte.

Meiner Einschätzung nach ist die Bevölkerung aus der Ostschweiz zufrieden mit den Zeitungen, die einen lokalen Charakter aufweisen. Die Menschen fühlen sich gut versorgt. Deshalb fehlt das Bedürfnis, die Medien finanziell zu unterstützen. Man muss aber auch sagen, dass im Vorfeld kommuniziert wurde, die grossen Medien würden bei einem Ja den Löwenanteil der finanziellen Unterstützung erhalten. Dass die kleinen Verlage im Verhältnis aber mehr Geld erhalten hätten, wurde von der Gegnerschaft verschwiegen.

Was bedeutet das Abstimmungsresultat für Ihre Zeitung?

Der «Appenzeller Volksfreund» ist wegen des abgelehnten Medienpakets nicht unmittelbar in seiner Existenz gefährdet. Die Mittel für die Digitalisierung aufzubringen, wird aber eine grosse Herausforderung für uns. Wir werden die nötigen Investitionen wohl über mehrere Jahre verteilen müssen und können dabei trotzdem nur das Dringlichste realisieren.

Was muss die Politik machen, damit auch kleine und regionale Medien weiterhin überleben können?

Die Vergünstigung der Posttarife muss für die kleinen Verlage deutlich erhöht werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hat es vor allem gestört, dass die grossen Verlage mit hoher Rendite auch zum Zug gekommen wären. Es muss nun ein Verteilschlüssel gefunden werden, der rentable und grosse Medienunternehmen ausschliesst und kleine lokale überdurchschnittlich unterstützt. Gerade die vergangenen zwei Pandemiejahre haben den Menschen die Wichtigkeit des lokalen Journalismus vor Augen geführt.