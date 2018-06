Mehrkämpfer Simon Ehammer gewinnt Silbermedaille an Schweizer Meisterschaften Simon Ehammer erreicht an den Schweizer Meisterschaften in der Kategorie U20 den zweiten Rang im Mehrkampf. Auch der Teufner Nachwuchs sammelt an den Verbandsmeisterschaften fleissig Medaillen. Hans Koller

Simon Ehammer nimmt die Gratulationen von René Wyler, Leiter Sportlerschule Appenzell entgegen. (Bild: Peter Staub)

Bereits in Landquart überraschte Simon Ehammer mit einer enormen Steigerung und dem Erreichen der WM-Limite von 7200 Punkten. In Tenero anlässlich der nationalen Titelkämpfe im Mehrkampf gelang ihm nun eine weitere Steigerung. Mit 7309 Punkten verbesserte er seine bisherige Bestmarke um beinahe 100 Punkte und erreichte den hervorragenden 2. Platz in einer starken U20-Konkurrenz. Die Grundlagen für seine Steigerung legte er in den Sprüngen mit 7,36 Metern im Weitsprung und 2,01 Metern im Hochsprung. Im Sprint kommt er mit 11,07 Sekunden immer näher an die 10-Sekunden-Marke. Die höchste Punktzahl holte er mit 14,26 Sekunden über die 110-Meter-Hürden.

Simon Ehammer beim Speerwurf. (Bild: Peter Staub)

In der Hauptkategorie der Männer belegte zudem Remo Zellweger den 10. Schlussrang. Wenn es ihm gelingt, in allen Disziplinen seine technischen Fortschritte im Wettkampf erfolgreich umzusetzen, sind zukünftig noch bessere Platzierungen mitten in der nationalen Elite möglich. Weiter erwähnenswert aus Teufner Sicht ist der erstmalige Start von Lorena Lenzi an nationalen Titelkämpfen. Der Appenzellerin in Teufner Farben gelang mit Rang 29 in der Kategorie U16 gleich eine Platzierung im Mittelfeld.

Lorena Lenzi beim Kugelstossen. (Bild: Peter Staub)

Roman Frischknecht erreicht drei Podestplätze

In Schaan gingen rund 40 Teufner Kinder im Rahmen der Verbandsmeisterschaften von «Ostschweiz Athletics» an den Start. In der ältesten Kategorie U14 glänzte Roman Frischknecht mit drei persönlichen Bestleistungen. In einem starken Sprintfeld gewann er Bronze, im Weitsprung gelang ihm erstmals ein Sprung auf die 5-Meter-Marke, was ihm Silber einbrachte und über die Hürden setzte er seine verbesserte Technik mit einem weiteren 3. Rang erfolgreich um. Zwei weitere Podestplätze erreichte der Teufner im Kugelstossen und im Speerwurf. Auch in diesen Disziplinen wurde er jeweils Dritter.

Das Podest der U20-Konkurrenz an den Schweizer Meisterschaften. (Bild: Peter Staub)

Jeremiah Mundy, der erfolgreiche Eishockeyspieler in Diensten des HC Davos, kommt auch in der Leichtathletik immer besser in Fahrt. Glanzlichter setzte er mit zwei Meistertiteln und persönlichen Bestleistungen im Kugelstossen und im Drehwurf. Mit 9,12 Metern im Kugelstossen und 26,04 Metern im Drehwurf führt der U12-Athlet auch national die Bestenlisten in beiden Disziplinen überlegen an. Seine Wurfqualitäten unterstrich er zudem im Ballwurf. Im Sprint reichte eine weitere persönliche Bestmarke zu Rang 4.

Auch Kalberer und Mundy überzeugen

In derselben Kategorie trat mit Nico Kalberer ein weiterer Teufner positiv in Erscheinung. Der Gaiser im Teufner Dress gewann überlegen den 1000-Meter-Lauf, einen weiteren Titel holte er im Stabweitsprung, einer Vorstufe des Stabhochsprungs mit 4,09 Metern. Diese Weite bringt ihn auch national an die Spitze. Über 1000 Meter reiht er sich aktuell auf Rang 5 ein. Weitere bemerkenswerte Rangierungen erreichte er im Kugelstossen mit Platz 4. Im Weitsprung wurde er 6. und im Drehwurf reihte er sich als 7. ein. Nino Camiu, ebenfalls ein Gaiser in Teufner Farben lief über die Hürden als 7. über die Ziellinie und über 1000 Meter klassierte er sich auf Rang 8.

Lorena Lenzi zeigte auch im Weitsprung eine starke Leistung. (Bild: Peter Staub)

Die Jüngsten sorgen ebenfalls für Höhepunkte

Bei den Jüngsten lieferte Shawn Mundy das wertvollste Resultat. Er gewann den Ballwurf mit 41,02 Metern überlegen und führt auch national die Bestenliste mit über 2 Metern Vorsprung an. Rang 4 kam im Drehwurf dazu.

In den weiblichen Kategorien sorgten die jüngsten Teilnehmerinnen der Kategorie U10 für die Höhepunkte. Ambra Corciulo gewann zuerst im Sprint und unterstrich ihre Fortschritte mit einem weiteren Sieg im Weitsprung. Je die Silbermedaille gewann die Teufnerin im Ballwurf und über 600 Meter. Ein 7. Platz kam im Drehwurf dazu. In der gleichen Kategorie durfte sich Christina Lenzi über eine Bronzemedaille im Sprint freuen, ihr Talent liess die Appenzellerin in Teufner Farben mit Rang 6 im Ballwurf sowie Rang 7 im Weitsprung aufblitzen. Nola Zuberbühler erreichte an ihren ersten grösseren Meisterschaften Rang 5 im Weitsprung und Platz 6 über 600 Meter. Leonor Baumann überzeugte mit persönlicher Bestleistung im Ballwurf mit Rang 5 und Platz 7 über 600 Metern.

Jenice Koller gewinnt Silber im Kugelstossen

In den älteren weiblichen Kategorien sorgte Jenice Koller mit einer Silbermedaille im Kugelstossen für das wertvollste Resultat. Ihre Möglichkeiten zeigte die U14-Athletin weiter mit Rang 6 im Speerwurf und Rang 8 im Sprint auf. Tarja Zuberbühler verpasste das Podest über 1000 Metern mit Rang 4 nur äusserst knapp.

In der Kategorie U12 kommt Elisa Malinconico immer besser in Form. Gleich in fünf Disziplinen, Hürden, 1000 Meter, Hochsprung, Stabweitsprung und dem Ballwurf gelangen ihr Rangierungen unter den ersten 10. Rina Zuberbühler holte mit 8. Plätzen im Kugelstossen sowie im Hürdenlauf Platzierungen in den Top Ten. Dies gelang auch Nela Masina mit Rang 4 im Drehwurf und Rang 7 im Ballwurf. Jael Masina verpasste eine Medaille im Ballwurf trotz persönlicher Bestleistung mit Platz 4 knapp.