dreischiibe Von der Wäscherei über die Backstube bis hin zum Digitalisierungs-Service: Wo Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei der «Dreischiibe» ihrem Job nachgehen Am 17. Mai präsentiert die «Dreischiibe» an einer Gewerbeschau im Casino in Herisau ihre 15 Berufsfelder. Die Institution bietet durchschnittlich 250 Mitarbeitenden mit psychischen Beeinträchtigungen eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle.

Die soziale Institution Dreischiibe präsentiert an einer Gewerbeschau ihre vielfältigen Betriebe. Simon Walther

Begonnen hat alles 1985 mit einer Werkstatt mit einigen Arbeitsplätzen auf dem Areal der Cilander in Herisau. Heute bietet die soziale Institution Dreischiibe Arbeits- und Ausbildungsplätze in 15 Berufsfeldern, von der Hauswartung über den Detailhandel bis hin zur Werbetechnik, an. Das Angebot richtet sich an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Unterstützt werden die Mitarbeitenden von doppelt qualifizierten Fachpersonen, die sowohl für die Begleitung von Personen mit psychischen Schwierigkeiten, als auch für die Arbeit im jeweiligen Berufsfeld ausgebildet sind.

«Beispielsweise in der Backstube der dreischiibe in Herisau packt jede und jeder mit an. Man kann sich das etwa wie bei einem Vorarbeiter und seinem Team vorstellen», erklärt Christoph Härter, Geschäftsleiter der dreischiibe, die über Betriebe in Herisau, St.Gallen und Flawil verfügt. Hinter dem sozialen Unternehmen steht als Trägerin die gleichnamige Stiftung mit Sitz in Herisau. Ein wichtiger Teil der Einkünfte kommt aus dem Erlös des Produktions- und Dienstleistungssektor. Die weiteren Haupteinnahmen stammen aus Leistungsabgeltungen für den Begleitungs- und Ausbildungsaufwand.

Zu den Betrieben gehört unter anderem eine Wäscherei. Simon Walther

Dauerhafte Lösung oder Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt

Man wolle die Betriebe nicht vor der Öffentlichkeit verstecken. Im Gegenteil. Härter erklärt:

«Unser Ziel ist es, den Betroffenen ein Arbeitsumfeld in einer guten, gewerblichen Normalität bieten zu können.»

Christoph Härter, Geschäftsleiter Dreischiibe. Bild: pd

Das bedeute, dass die Arbeitsstrukturen zum einen jenen im ersten Arbeitsmarkt so ähnlich wie möglich sein, zum anderen aber auch Raum für die den individuellen Bedarf der Mitarbeitenden bieten sollen. «Wir dürfen nicht ausser Acht lassen, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, nicht so belastungsfähig sind wie andere. Sie beziehen nicht ohne Grund IV-Rente», so Härter. In den vergangenen Jahren habe man sehr gute Erfahrungen mit dem gewerblichen Arbeits- und Ausbildungsangebot gemacht. «Nicht selten verlassen uns unsere besten Mitarbeitenden in Richtung erster Arbeitsmarkt. Das ist immer wieder schön zu sehen, auch wenn wir jeweils die Lücke wieder füllen müssen», erklärt der Geschäftsleiter.

Vom Büro-Zentrum über die Gastronomie bis zur Schreinerei

Die Dreischiibe bietet unterschiedliche Dienstleistungen an, vom Wäscherei-Service über die Ausrichtung von Banketten bis hin zu Verpackungslösungen. Die Betriebe sind bewusst dezentral organisiert und in einer überschaubaren Grösse gehalten wie Härter sagt. Früher seien mehrere Berufe in einer Abteilung zusammengefasst worden. Die jetzige Aufteilung in die einzelnen Berufsfelder habe zur Integrität und der Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrem Beruf beigetragen. «Es gibt den Menschen ein ganz anderes Gefühl wenn sie sagen können: ‹Ich arbeite als Köchin oder Logistiker› als wenn sie jemandem erklären, dass sie beispielsweise im Werk 1 arbeiten», so Härter.

Die Betriebe der Dreischiibe befinden sich integriert in Quartieren oder in Gewerbeparks, wie beispielsweise im Fluroa Immopark in Herisau. «Auch hier wollen wir ein möglichst normales Umfeld bieten. Unsere Mitarbeitenden sollen in Kontakt mit anderen Betrieben und Kundinnen und Kunden kommen können», so Härter.

Auch in der Wäscherei bietet die Institution Dreischiibe Jobs an. Simon Walther

Das Bewusstsein für die anderen Betriebe steigern

Eine Nebenwirkung der Dezentralisierung sei jedoch, dass durch diese Betriebsstrukturen die Mitarbeitenden nicht mehr so genau wissen, was in anderen Abteilungen geschieht. «Das Bewusstsein dafür schaffen wir mit dem Gewerbetag am 17. Mai», erklärt der Geschäftsleiter. An verschiedenen Ständen zu den Berufen und Betrieben sowie in Workshops können sich die Mitarbeitenden kennen lernen, informieren und gemeinsamen zur Weiterentwicklung der Dreischiibe beitragen. Die Idee, im gleichen Zug eine Gewerbeschau für die Öffentlichkeit zu organisieren, sei erst im Nachhinein zur Planung des internen Anlasses entstanden.

Zum einen wolle man damit potenziellen Kundinnen und Kunden die Dienstleistungen und Produkte der Dreischiibe näher bringen, zum anderen auch Interessierte über die Möglichkeiten für eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz informieren. Auch Personen aus der Politik sowie Schnittstellenpartner, wie Therapeuten oder Beratungsstellen sind eingeladen. Die Stände werden von Fachpersonen und Mitarbeitenden der Dreischiibe-Betriebe betreut.

Gewerbeschau der Dreischiibe Die Gewerbeschau findet am Dienstag 17. Mai von 17.30 bis 19.30 Uhr im Casino in Herisau statt. Der Eintritt ist frei. www.dreischiibe.ch

Pandemiebedingte Verluste ausgleichen

Gerade die Kundenakquise sei aktuell besonders wichtig, erklärt Härter. Während der Pandemie sah sich die Dreischiibe mit einigen grösseren Herausforderungen konfrontiert. Einerseits musste die Tagesstruktur für die Mitarbeitenden trotz Kurzarbeit und beispielsweise Restaurantschliessungen beibehalten werden. «Wir wollten mit den Leuten nicht einfach Beschäftigungstherapie betreiben. Das sollte nie das Ziel sein», so Härter. Die Mitarbeitenden des Restaurants in Herisau beispielsweise, allen voran die Lernenden, konnten ihr Know-How in der Mitarbeiterkantine, die vom Selbstbedienungs- zum bedienten Betrieb umfunktioniert wurde, vertiefen. Andererseits sei die wirtschaftliche Lage eine grosse Herausforderung gewesen. «Plötzlich blieben die Aufträge aus. Diese Verluste müssen wir nun durch neue Kundinnen und Kunden und ihre Aufträge wieder ausgleichen», erklärt Härter.

Das Angebot der Dreischiibe wurde vergangenes Jahr mit der Eröffnung des Broggeparks in St.Gallen und dem darin integrierten öffentlichen Restaurant und Begegnungszentrum ergänzt. Nun gelte es, die Betriebe in der gewerblichen Ausrichtung zu konsolidieren. Man konzentriere sich darauf, die Berufsbilder weiter zu schärfen, so der Geschäftsleiter. «Wir entwickeln uns stetig weiter und richten uns auf künftige Kundenbedürfnisse aus», erklärt Härter.