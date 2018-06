Dreharbeiten auf Witzwanderweg Zu den TVO-Sommersendungen gehört auch ein Beitrag über den von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führenden Witzwanderweg. Dieser Tage war ein Kamerateam unterwegs. Peter Eggenberger

Gefilmt wurde von Jelena Gernert und Max Bruggmann auch vor der Besenbeiz im Högli, wo Victor Rohner von Schülerin Jana über die stark eingeschränkten Öffnungszeiten ins Bild gesetzt wird. (Bild: PE)

Dass der Witzwanderweg auch bei bedecktem oder gar regnerischem Wetter problemlos begangen werden kann, bewies vor kurzem ein Kamerateam mit Victor und Carmen Rohner von der Firma Score Media in Altstätten. «Zum Programm der Serie TVO-Sommertour 2018 gehört nebst verschiedenen Routen und Zielen auch der Witzwanderweg, der nach wie vor zu den Ostschweizer Klassikern für Wanderfreunde gehört, sagt Victor Rohner, der vom Kamerateam Jelena Gernert und Max Bruggmann begleitet wurde.

Ortsbilder, Museum, Besenbeiz

Im Fokus der Aufnahmen standen nicht nur Abschnitte am Witzweg, sondern auch malerische Ortsbilder, das uralte Museumsgebäude «Alte Krone» in Wolfhalden und die nahe der Walzenhauser Grenze gelegene Besenbeiz von Hilda Wirth im Högli. Offiziell ist dieser Ort der Einkehr geschlossen, aber an schönen Wochenenden werden Gäste zeitweilig von der in der Nachbarschaft wohnenden Schülerin Jana und ihren Geschwistern mit einem kleinen Angebot bedient. Die Ausstrahlung der TVO-Sendung «Unterwegs auf dem Witzweg» erfolgt am 18. Juli ab zirka 18.15 Uhr mit stündlicher Wiederholung.