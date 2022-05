Dorfzentrum Im «Café unter den Bäumen» findet man Menschen, die Zeit für Gespräche haben: Pilotphase startet am Freitag Am Freitag startet die Pilotphase des «Café unter den Bäumen» in und vor dem Nebengebäude der Reformierten Kirche in Herisau. Ein Begegnungsort für alle, ob mit oder ohne Kirchenbezug, soll geschaffen werden.

Im und neben dem Pavillon der Reformierten Kirche findet ab Freitag das «Café unter den Bäumen» statt. Bild: Ramona Koller

Ende März wurden die frisch renovierte Dorfkirche und das Nebengebäude offiziell eingeweiht. Bisher wurde der Pavillon vor allem von Mitgliedern der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Herisau genutzt. Dies soll sich nun ändern. Jeden Freitag von 14 bis 21 Uhr veranstaltet eine Gruppe Freiwilliger aus verschiedenen Kirchgemeinden, aber auch solchen, die keiner religiösen Gemeinschaft angehören, das «Café unter den Bäumen». Die abtretende Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, Uschi Hofmänner, sagt:

«Alle haben etwas an den Bau des Nebengebäudes bezahlt. Nun wollen wir auch allen das Erleben von schönen Stunden darin ermöglichen.»

Betreut wird das Angebot jeweils von einer tagesverantwortlichen Person und zwei Personen, die sich um die Bewirtschaftung der Gäste kümmern. Eine Konsumationspflicht besteht nicht. «Die Leute dürfen auch Speisen und Getränke mitbringen. Es geht uns in erster Linie darum, einen Ort zu schaffen, an dem man sich wohlfühlen und verweilen kann», so Hofmänner.

Integration in die Gesellschaft

In den vergangenen Jahren waren die Randständigen, die sich auf dem Kirchenareal aufhielten, der Bevölkerung ein Dorn im Auge. «Mit unserem Angebot sprechen wir auch jene an, die früher schon ihre Zeit hier verbrachten. Wir heissen alle willkommen, die sich angemessen verhalten», so Hofmänner. Das Angebot soll vor allem auch jene ansprechen, die sich während der Pandemie einsam gefühlt haben. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, neue Kontakte zu knüpfen.

Im «Café unter den Bäumen» findet man Menschen, die Zeit für Gespräche haben. Die 35 Freiwilligen, die sich bisher gemeldet haben, um das Café zu betreuen, sind bei weitem nicht alle Angehörige einer Kirchgemeinde. «Wenn jemand über den Glauben sprechen will, darf er das natürlich. Die Leute können aber auch einfach die Atmosphäre unter den Bäumen geniessen, ohne mit jemandem zu sprechen», so Hofmänner. Bei einem vergleichbaren Projekt, dem Gartensommer, vom vergangenen Jahr sei es den Verantwortlichen nicht gelungen, auch Personen ohne Kirchenbezug anzusprechen. «Wir hoffen, dass sich das auch mit der zentralen Lage des Nebengebäudes nun ändert», so Hofmänner. Eine Tafel und Ballons vor den Türen des Pavillons zeigen jeweils an, dass das «Café unter den Bäumen» geöffnet hat.

Öffnungszeiten sollen ausgebaut werden

Die Preise wurden jenen der umliegenden Etablissements angepasst. Den Verantwortlichen sei bewusst, dass dies für einige Personen eine Hürde darstelle. «Wir bieten unseren Gästen die Möglichkeit, ein Getränk für eine Fremde oder einen Fremden im Vorhinein zu bezahlen», so Hofmänner. Künftig sollen die bezahlten Getränke auch in irgendeiner Form dargestellt werden.

Das neue Angebot soll auch Vereinen und Institutionen die Möglichkeit bieten, mit der Bevölkerung in den Kontakt zu treten. Anfragen dafür können beim Sekretariat oder über die Website der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde eingereicht werden. Bis im Dezember befindet sich das «Café unter den Bäumen» in einer Versuchsphase. Parallel dazu erstellen die Verantwortlichen ein Konzept, mit dem sie an die Stiftungen treten wollen. Ziel sei es, eine Person für die Organisation anstellen zu können. Wenn die Nachfrage stimmt, sollen zudem die Öffnungszeiten auf weitere Tage ausgeweitet werden.