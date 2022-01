Doppelspur Teufen Bundesgericht weist Beschwerde der IG Tüüfner Engpass ab: Ungültigkeitserklärung der ersten Initiative bleibt bestehen Gegen die Ungültigkeitserklärung ihrer Initiative reichte die IG Tüüfner Engpass eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Regierungsrat wie auch das Obergericht traten jedoch nicht darauf ein. Zu spät sei die Beschwerde eingegangen. Eine Argumentation, die das Bundesgericht nun stützt.

Die Frage, wie die Züge künftig Teufen durchqueren sollen, ist nach wie vor strittig. Bild: Archiv

Die sogenannte Doppelspur-Initiative reichte die IG Tüüfner Engpass im November 2019 beim Gemeinderat ein. Jener erklärte sie jedoch damals für ungültig, da sie die Gemeindeordnung wie auch kantonales Recht verletze und den Vorrang des Bundesrechts missachte. Die IG reichte eine Stimmrechtsbeschwerde ein. Der Ausserrhoder Regierungsrat wie auch das Obergericht traten jedoch nicht darauf ein. Zu spät sei die Beschwerde seitens der IG eingereicht worden, hiess es. Jene berief sich darauf, dass sie nie eine rechtsgültige Begründung für die Ungültigkeitserklärung samt Rechtsmittelbelehrung erhalten habe. Den Entscheid des Gemeinderats habe sie einer Medienmitteilung entnommen.

Das kantonale Recht schreibt nicht ausdrücklich vor, dass ein entsprechender Entscheid den Initianten förmlich zuzustellen sei. Trotzdem focht die IG das Urteil des Obergerichts und den Nichteintretensentscheid des Regierungsrats an und zog vor Bundesgericht. Jenes prüfte, ob durch den Verzicht einer formellen Eröffnung ein Rechtsnachteil für die IG entstanden war, was es verneinte. Die IG hätte vom Inhalt des gemeinderätlichen Entscheids frühzeitig Bescheid gewusst. Es verstosse daher weder gegen das kantonale Recht noch gegen Verfassungsrecht, dass der Entscheid über die Ungültigerklärung den Beschwerdeführern nicht formell eröffnet worden war.

Abstimmung über Ortsdurchfahrt im Mai

Der Teufner Gemeinderat hat auf Anfrage hin vom Urteil Kenntnis genommen. Eine Stellungnahme in Form einer Medienmitteilung werde in den kommenden Tagen folgen. Für die IG selbst ist die Abweisung der Beschwerde durch das Bundesgericht, abgesehen von den 1000 Franken Gerichtskosten, wohl verkraftbar. Kommenden Mai wird über die Ortsdurchfahrt Teufen an der Urne abgestimmt ‒ die zweite Initiative der IG, welche eine Abstimmung über einen Objektkredit von 35 Millionen Franken für den Bau eines Bahntunnels zwischen Bahnhof und Stofel fordert, wurde von der Gemeinde vor kurzem für gültig erklärt.