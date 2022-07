«Donnschtig-Jass» «Jetzt können wir dank der Jasssendung ein Fest feiern»: Nach dem Sieg gegen Neckertal freut sich Schönengrunds Gemeindepräsident auf den Abend mit Stargast Andreas Gabalier Die Hinterländer Gemeinde Schönengrund hat sich beim Saisonauftakt des «Donnschtig-Jass» gegen Neckertal durchgesetzt. Am 14. Juli wird die nächste Sendung live aus dem 500-Seelen-Dorf ausgestrahlt. «Das entschädigt für den Ausfall der Feierlichkeiten rund um das Gemeindejubiläum, die wegen Corona nicht stattfinden konnten», sagt Gemeindepräsident Thorsten Friedel.

Generalprobe des «Donnschtig-Jass» in Grenchen. Bild: Oliver Menge

Der Mist ist geführt, dachte Schönengrunds Gemeindepräsident Thorsten Friedel am Donnerstagabend nach den ersten zwei Jassrunden des «Donnschtig-Jass» in Grenchen. Die Jasser aus dem Hinterländer Dorf hatten wahrlich kein Kartenglück und die Gegner aus der Gemeinde Neckertal hatten sich einen grossen Vorsprung erspielt. Obwohl er kein Jasser sei, habe er gewusst, dass es für seine Gemeinde schwierig werden könnte.

Die Urnäscher Fans während der Generalprobe. Bild: Oliver Menge

Thorsten Friedel, Gemeindepräsident von Schönengrund. Bild: PD

Mit dem Car war die Fangruppe aus Schönengrund nach Grenchen gereist, um die Jasserinnen und Jasser zu unterstützen. «Es war ein wunderbarer Abend und zwischen den Fangruppen herrschte eine lockere Stimmung», so Thorsten Friedel. In der letzten Jassrunde schenkte es den Neckertaler Finalisten derart viele Differenzpunkte ein, dass sich doch noch Schönengrund als Austragungsort des «Donnschtig-Jass» vom 14. Juli qualifizierte. Damit steht dem Gemeindepräsidenten und dem Organisationskomitee um Gemeinderat Dominik Flück eine arbeitsreiche Woche bevor.

Empfang für Moderator Salzgeber

Bereits am Freitagnachmittag gibt es einen Empfang für Moderator Rainer Maria Salzgeber, der mit dem Rennvelo von Grenchen ins Appenzellerland pedalte. Für Schönengrund und das Hinterland sei die Fernsehsendung eine wunderbare Plattform. «Es wird ein Fest für die Bevölkerung», freut sich Thorsten Friedel.

«Das entschädigt für den Ausfall der Feierlichkeiten rund um das Gemeindejubiläum, die wegen Corona nicht stattfinden konnten.»

Die Infrastruktur für die Livesendung wird kommende Woche auf dem Gemeindeplatz bei der Mehrzweckanlage aufgebaut. OK-Präsident Dominik Flück sagt:

«Die Show-Acts mit Andreas Gabalier sind hochkarätig. Ich rechne daher mit 4000 bis 5000 Gästen.»

Das neunköpfige OK ist seit Mai an der Arbeit. Es hat 196 Helferinnen und Helfer rekrutiert, Parkplätze für 2500 Autos organisiert, mit der TV-Crew den Platz ausgemessen und die Standorte für das Jasszelt und die weitere Infrastruktur eingezeichnet. Mit 15 Sattelschleppern werden am Montag die Technik und die für die Sendung nötigen Kulissenteile geliefert. Festbeginn ist am Donnerstag um 12 Uhr, die Stellprobe geht bereits am Mittwoch von 16.30 bis 19.15 Uhr über die Bühne. Und was ist für das OK die grösste Herausforderung? «Auf Unvorhergesehenes und die Wünsche der TV-Crew zu reagieren.»