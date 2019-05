Diskussion um Windenergie in Appenzell Innerrhoden soll weitergehen Die Nutzung von Windenergie wird in Appenzell Innerrhoden auch weiterhin zu Reden geben. Eine Initiative fordert Ausbauziele für die Windenergie und eine Petition hält an der Realisierung des Windparkes in Oberegg fest.

Die Initianten wollen an der Nutzung der Windenergie in Appenzell Innerrhoden festhalten. Eine Petition fordert zudem die Weiterverfolgung des Projektes zum Windpark im Gebiet Honegg-Oberfeld. (Visualisierung: PD)

(mas) Ab dem Jahr 2025 sollen in Appenzell Innerrhoden mindestens zehn Millionen kWh mehr Strom aus Windenergie erzeugt werden als noch 2018. Diesen Gesetzesvorschlag fordert die Initiative «Pro Windenergie», die kommende Woche von einem überparteilichen Komitee der Ratskanzlei in Appenzell überreicht werden soll. Die Initianten fordern gemäss Medienmitteilung «ein minimales Ausbauziel» der Windenergie. Zudem sollen Windparks, die mehr als zehn Millionen kWh elektrische Energie pro Jahre erzeugen, ein kantonales Interesse zukommen, wie die Initianten weiter fordern. Angeführt wird das überparteiliche Komitee gemäss Medienmitteilung vom Verein Jugend pro Windrad und deren Präsidenten Fabian Ulmann. Die Unterschriftensammlung via Internet und via Sammelbögen habe die Marke von über 1000 Unterschriften überschritten, hiess es in einer früheren Medienmitteilung. Über das Begehren soll an der Landsgemeinde 2020 abgestimmt werden.

Gleichzeitig mit der Übergabe der Initiative reicht der Verein Jugend Pro Windrad eine Petition mit 1563 Unterschriften von Personen ein, welche die Realisierung des Windparks in Oberegg fordern. Die Standeskommission verzichtete im Jahr 2018 auf eine definitive Festsetzung des Standorts Honegg-Oberfeld im Richtplan. Damit kann zumindest vorerst kein Windpark in Oberegg gebaut werden.