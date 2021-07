Diplomübergabe «Ein Fundament für den weiteren Lebensweg erstellt»: Appenzeller Maurer und Strassenbauer feiern ihren Lehrabschluss auf dem Rechberg Herisau Sieben Maurer und fünf Strassenbauer aus Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden wurden am Montagabend für ihren Lehrabschluss geehrt. Mehr als die Hälfte schloss mit einer Note über 5,2 ab.

Die Lehrlinge erhielten ihre Diplome auf dem Rechberg in Herisau. Ebenso auf dem Bild sind Regierungsrat Alfred Stricker (links), Lehrlingsobmann Werner Vicini (rechts) sowie Sepp Zimmermann, Präsident des Baumeisterverbands beider Appenzell (2. von rechts) Bild: Claudio Weder

Sieben Strassenbauer und fünf Maurer aus Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden erhielten am Montagabend ihre Fähigkeitszeugnisse. Die Lehrabschlussfeier fand auf dem Rechberg in Herisau statt, «einem der schönsten Plätze im Appenzellerland», wie der Ausserrhoder Regierungsrat Alfred Stricker in seiner Ansprache betonte.

Der Rechberg sei zugleich ein Ort mit politischen Botschaften, so Stricker weiter. Am Beispiel des Wirtepaars – er kommt aus Innerrhoden, sie aus Ausserrhoden – verwies der Bildungsdirektor auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kantonen. «Wenn man einen Weg gemeinsam geht, dann funktioniert es.» Stricker gratulierte den frisch diplomierten Maurern und Strassenbauern denn auch im Namen beider Kantonsregierungen: «Wir sind stolz auf unsere jungen Berufsleute.»

Alte Berufe mit grossem Entwicklungspotenzial

Stolz ist auch Sepp Zimmermann, Präsident des Baumeisterverbandes beider Appenzell. «Ihr habt ein Ziel erreicht, das euch vor wenigen Jahren vermutlich noch weit weg erschien.» Er gratulierte den jungen Berufsleuten zu ihrer Leistung: «Das ist nicht selbstverständlich, denn während der Lehre gibt es auch weniger lustige Zeiten. Ihr habt euch ein gutes Fundament für den weiteren Lebensweg geschaffen, auf dem ihr nun aufbauen könnt.»

Zimmermann ist überzeugt, dass die Diplomierten eine gute Berufswahl getroffen haben. Maurer und Strassenbauer seien sehr alte Berufe, aber mit grossem Entwicklungspotenzial: «Häuser und Strassen werden seit eh und je gebaut. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, ein Dach über dem Kopf zu haben und auf einer Strasse von A nach B gelangen zu können.»

Zimmermann glaubt daran, dass «seine» Berufe in Zukunft weiter existieren – auch wenn ein Wandel stattfinden werde. Zum Schluss gab er eine Anekdote zum Besten: «Nach meiner Lehre fing ich einen neuen Job an. Doch mein Chef sagte mir, er müsse mich in einem Jahr wieder entlassen, weil in Appenzell dann alles gebaut sein werde. Das war vor über vierzig Jahren – und ich bin immer noch auf dem Bau tätig.»

Appenzeller liegen erstmals hinter den St.Gallern

René Engetschwiler, Leiter der Maurerhalle in Gossau, informierte über das diesjährige Qualifikationsverfahren (Abschlussprüfung) seiner Sparte. 56 Maurer aus den Kantonen St.Gallen, Ausserrhoden und Innerrhoden haben die Prüfung abgelegt. 19,6 Prozent haben nicht bestanden, im Vorjahr waren es 21 Prozent. Aus den beiden Appenzell traten zehn Kandidaten an, davon haben sechs bestanden.

«Leider» gab es laut Engetschwiler dieses Jahr eine Premiere: «Die St.Galler haben zum ersten Mal seit zehn Jahren besser abgeschnitten als die Appenzeller.» Wenn auch nur mit knappem Vorsprung: Die Durchschnittsnote in Ausser- und Innerrhoden lag bei 4,54, in St.Gallen bei 4,59.

Der wichtigste Akt folgte zum Schluss: Lehrlingsobmann Werner Vicini überreichte den jungen Berufsleuten die Fähigkeitszeugnisse und Notenausweise. Für besonders gute Abschlüsse gab es zudem einen Zinnteller. Einen solchen erhielten bei den Maurern Timo Fässler, Marco Inauen und Sandro Schmid, die je mit Note 5,2 abschlossen. Bei den Strassenbauern erzielten Pascal Brülisauer (5,4), Dario Neff (5,4), Stephan Schmid (5,5) und Benjamin Rechsteiner (5,7) die besten Ergebnisse.