Diplomfeier «Alles bereit für das berufliche Lebensmenu»: Ständerat Andrea Caroni gratuliert dem erfolgreichen Berufsnachwuchs von Gastro AR zum Lehrabschluss 26 junge Berufsleute aus Ausserrhoder Gastronomiebetrieben haben am Mittwoch in der «Weid» in Heiden ihre Diplome erhalten. Für den besten Abschluss wurde Koch Janis Bolliger aus Herisau ausgezeichnet.

Die frisch diplomierten Ausserrhoder Gastrofachleute mit Heidens Vizegemeindepräsident Hans-Peter Häderli (links), Ständerat Andrea Caroni (2. von links) und Ralph Frischknecht, Vorstand Gastro AR (rechts). Mea McGhee

Die Ausserrhoder Gastronomiebranche ist um 26 ausgebildete Fachleute reicher. Am Mittwoch haben die erfolgreichen Lernenden aus fünf Berufen auf der Terrasse der «Weid» in Heiden ihre Diplome erhalten. Am grössten war die Gruppe der Köche EFZ mit 14 Diplomierten. Janis Bolliger, der die Lehre im Hotel Herisau absolviert hat, erzielte mit 5,6 die beste Note aller jungen Gastrofachleute. Er wurde dafür mit einem Goldvreneli geehrt.

Der Lehrabschluss als «Mise en Place»

Der Feier wohnten nebst Eltern und Freunden der jungen Berufsleute Lehrmeister, Vertreter von Behörden, Schulen und Politik bei. Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni gratulierte den jungen Berufsleuten. Er verglich ihre Ausbildungszeit mit der Zubereitung von Speisen: Mit dem «Mise en place», dem Lehrabschluss, hätten sie nun alles auf dem Tisch für das berufliche Lebensmenu. «Nun können Sie brutzeln, flambieren, sieden und garen. Kurz, lernen Sie verschiedene Betriebe kennen», empfahl Caroni. Weiterbildungen seien wie das Abschmecken von Speisen. Und als Dessert gelte es, das Gelernte zu veredeln, um die Gäste erfreuen zu können.

Velorennen mit Umwegen

Daniel Bösch, Abteilungsleiter Dienstleistungsberufe an der Gewerblichen Berufsschule in St.Gallen erinnerte an die anspruchsvolle Zeit mit Lockdown, Kurzarbeit und sich ständig verändernden Vorgaben, welche die Lernenden der Gastrobranche besonders betroffen habe. Er verglich die Lehrzeit mit einem Radrennen und sagte: «Auch wenn sich die Routenführung ständig veränderte, wenn es Defekte gab, haben Sie nie aufgegeben.» Und Ralph Frischknecht, Vorstandsmitglied von Gastro AR, meinte, die jungen Leute hätten das erste Etappenziel des Radrennens erreicht. «Haben Sie Freude, lernen Sie verschiedene Kulturen kennen, entwickeln Sie sich, und zaubern Sie dem Gast ein Lächeln aufs Gesicht.»

Jene Absolventinnen und Absolventen, die mindestens die Note 5 erreicht haben, erhielten ein graviertes Holzbrett. Auf den Apéro unter Kastanien folgte mit dem Diplom im Sack das Nachtessen im Hotel Linde in Heiden.