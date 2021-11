Wald E-Mitwirkung, Weblog und Bürger-App: Wie kleine Gemeinden wie Wald mit der Digitalisierung umgehen Masterstudent Josua Peter befragte die Wäldler und Wälderinnen zum Thema Digitalisierung. Sie birgt Potenzial, doch die grössten Schwierigkeiten sind die Kosten. Gonten beispielsweise verzichtet auf neue digitale Mittel.

Die Gemeinde Wald publizierte die Umfrageergebnisse aus der Masterarbeit von Josua Peter. Bild: David Scarano

Josua Peter, Masterstudent an der Fachhochschule Nordwestschweiz, hat die Gemeinde Wald für seine Masterarbeit thematisiert. Die Arbeit handelt vom Stärken von Vertrauen, Kommunikation und Partizipation durch digitale Mittel. Grundlage dafür war eine Umfrage in der Bevölkerung. Die Gemeinde Wald sowie die Interessensgemeinschaft Wald (IG Wald) publizierten die Ergebnisse Peters im «Wäldler Anzeiger» respektive auf der Website ig-wald.ch. Was unter Digitalisierung zu verstehen ist, erklärt Peter kurz:

«Der Wechsel von analogen zu digitalen Prozessen.»

Gemäss Peter betrifft das in einer Gemeinde die Kommunikation wie das amtliche Publikationsorgan. Bei der Digitalisierung werden diese Prozesse durch digitale Mittel wie einer App oder Onlineportale ergänzt oder ersetzt.

Die Stadt Zürich führt ein Portal, auf dem Bürger Beschädigungen oder andere Mängel bei der Stadt melden können.

Bild: PD

Kommunikation ist wichtig

Josua Peter zieht zu drei Themen Schlussfolgerungen: E-Petitionen, Weblogs und eine Bürger-App. Rund die Hälfte der Bevölkerung wäre bereit, sich an E-Petitionen zu beteiligen, ein Viertel machte bereits Erfahrungen mit dem Tool.

Ungefähr die Hälfte interessiert sich für einen Weblog, obwohl hier wenige Personen aktiv mitmachen würden. Neuigkeiten aus der Gemeinde wünscht sich ebenso die Hälfte der Bevölkerung, etwa über eine Bürger-App. Ein zusätzliches Informationsangebot über einen Newsletter oder Pushnachrichten via Bürger-App erscheine deswegen prüfenswert, schreibt Peter.

E-Petition, Weblog, Bürger-App – was ist das? Die Masterarbeit, den Fragebogen und den Auswertungsbericht findet man auf der Website der IG Wald unter der Rubrik «Aktuelles» als Download. Ebenso findet sich auf der Seite in sieben Teilen eine Zusammenfassung der Ergebnisse. E-Petition Jeder Einzelne kann eine Petition selbst organisieren und per E-Mail oder über Listen Unterschriften sammeln. Über Petitionsplattformen im Internet kann jeder eine Petition erstellen und Unterschriften sammeln. Weblog Ein Blog ist eine Art öffentliches Online-Tagebuch oder Journal in chronologischer Reihenfolge. Das Wort Weblog entstand als Zusammenschluss aus den englischen Begriffen „World Wide Web“ und „Log“ für Logbuch. Bürger-App Über das Smartphone können mit einer gemeindeeigenen App bequem alle Informationen zu Veranstaltungen, Vereinen, Einrichtungen oder Wirtschaft eingesehen werden. Auch kurzfristige Meldungen der Behörden wie Strassensperrungen oder geänderte Öffnungszeiten der Kanzlei stehen direkt via Pushnachricht zur Verfügung.

Die Umfrage in Wald von Anfang Jahr zeigt, dass es Handlungsbedarf gibt. Josua Peter schreibt in seiner Masterarbeit, es gebe immer weniger persönlichen Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Gemeinde. Es bedürfe mehr Kommunikationskanälen. «Ein Anteil von etwa einem Fünftel (20,4%) der Befragten hält die Kommunikationspolitik des Gemeinderats nicht für transparent. Weitere 27,5 Prozent stimmen der Aussage eher nicht zu. Insgesamt macht das beinahe die Hälfte (47,5%) der Befragten aus.»

Es treffe sich weniger als die Hälfte der Bevölkerung mit Menschen, die eine andere politische Haltung als sie selbst haben. Positiv beantwortet worden sei die Vernetzung innerhalb der Bevölkerung. Auf die Aussage, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Wald untereinander gut vernetzt sind, antworteten 63 Prozent der Befragten mit «stimme zu» oder «stimme eher zu».

Nur digitalisieren, wo es nützt

Josua Peter studiert Angewandte Psychologie. Bild: PD

Peter sagt, die grösste Schwierigkeit für die Digitalisierung in kleinen Gemeinden wie Wald seien die Kosten. Einführung und Instandhaltung digitaler Kommunikationstools seien für kleine Gemeinden aufwendig und darum eine grosse Herausforderung.

Digitale Tools helfen, die Bewohner in den politischen Prozess einzubinden, was indirekt das Vertrauen zwischen Gemeinde und Bevölkerung verbessern kann. Dieses Vertrauensverhältnis bilde dann wiederum die Grundlage für Partizipations- und Kooperationsprozesse. Laut Peter spielen weitere Faktoren wie die Akzeptanz der Tools ebenso eine wichtige Rolle.

Die Digitalisierung solle dabei das Potenzial für neue Kommunikationsformen und das Erreichen grösserer Bevölkerungsgruppen bieten, so Peter.

«Egal ob analog oder digital, wenn Partizipations- oder Kooperationsprozesse initiiert werden, ist es essenziell, mit den Inputs der Bevölkerung zu arbeiten. Ansonsten ist das gewonnene Vertrauen schnell wieder weg.»

Deshalb sollen Gemeinden nur dort digitalisieren, wo die Digitalisierung eine Verbesserung des Status quo verspreche, sagt Peter. Nach der Einführung der Mittel müsse die Gemeinde die Prozesse begleiten.

Bisher habe die Digitalisierung aber nicht oberste Priorität, wie Lina Graf, Gemeindeschreiberin von Wald, auf Anfrage mitteilt. Auch in Gonten ist Digitalisierung nicht zuoberst auf der Agenda. Bezirksrat Clemens Fässler sagt, sie seien nicht auf die Verwendung von digitalen Mitteln angewiesen und finden über herkömmliche Wege zu ihrer Bevölkerung.

In Gonten herrscht kein Bedarf an digitalen Mitteln

Clemens Fässler ist seit Mai 2019 Bezirksrat von Gonten. Bild: PD

Bezirksrat Clemens Fässler weist auf die kleine Grösse von Gonten hin. In Innerrhoden seien viele kommunale Aufgaben seit jeher dem Kanton zugewiesen. Dazu zählt unter anderem das Einwohnerwesen, das Zivilstandsamt oder das Grundbuchamt. Er sagt:

«In Gonten selbst gibt es schlicht keinen Bedarf an einem Schalter, weder physisch noch digital.»

Die Website genüge als Informationsmedium. Ausserdem habe Appenzell Innerrhoden eine Zeitung und Publikationsorgan, den «Appenzeller Volksfreund», der eine sehr hohe Reichweite geniesse. Fässler sagt: «Für den Moment gibt es deshalb keinen Handlungsbedarf.» Er betont, dass er dies nur für den Bezirk Gonten sagen könne.

Branchenführer gibt Auskunft

Miro Hegnauer gründete die Aktiengesellschaft Konova im Jahr 2017. Bild: PD

Miro Hegnauer hat 2017 die Firma Konova AG gegründet. Mit ihrer Plattform «e-mitwirkung.ch» soll die Bevölkerung aktiv an der politischen Gestaltung mitwirken können. So kann etwa bei Baugesuchen einfacher Einsprache erhoben werden. Über die Plattform gelangen die Einsprachen direkt zur Gemeinde oder zum Kanton. Hegnauer sagt, dass bei digitalen Lösungen auch Unklarheiten bezüglich Datenschutz und Sicherheit beantwortet werden müssen.

Die Flexibilität der kleinen Gemeinden sei ein Vorteil bei der Digitalisierung. Dazu zählen die in der Regel kürzeren Entscheidungswege. Immer wieder arbeitete Hagnauer mit kleineren Gemeinden bei der Entwicklung seiner Plattform zusammen. Er sagt:

«Wir haben oft gesehen, dass kleinere Gemeinden eine Vorbildfunktion für grössere Städte haben, wenn es um digitale Innovation geht.»

Einen Ausblick für die Gemeinde Wald zu geben, fällt Josua Peter schwer. Mit der IG Wald engagiert sich ein grosser Teil der Bevölkerung aktiv in der Gemeinde. Ein Vorteil: «Dieses Engagement hilft, um weitere Kooperations- und Partizipationsprozesse anzustossen – egal ob analog oder digital.»