Titel verteidigen an den Meisterschaften im Vereinsturnen Im vergangenen Jahr gewannen die Appenzeller an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in fünf Disziplinen die Goldmedaille. Dieses Wochenende werden die Sieger vom Vorjahr geprüft. Bruno Eisenhut

Gymnastinnen des TV Teufen bereiten sich mit ihrer Leiterin Marula Eugster auf die Titelverteidigung vor. © Urs Bucher/TAGBLATT

Eines vorne weg: Besser als im Vorjahr kann die Ausbeute kaum ausfallen. Zu erfolgreich waren dafür die Appenzeller Vereine oder Riegen im Vorjahr an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen. Der TV Teufen in der Disziplin Gymnastik Bühne und Gymnastik mit Handgerät, der TV Waldstatt in der Disziplin Rhönrad, die Gym Stein in der Gymnastik Kleinfeld und die Gym Stein 35+ in der Gymnastik 35+ gewannen allesamt den Titel.

Letztere scheinen auf den Saisonhöhepunkt rechtzeitig in Form zu kommen. Die Gymnastikgruppe unter der Leitung von Erfolgstrainer Peter Berweger gewann zu Beginn der Saison den Chläggi-Cup. Dies, obwohl das Programm zum Vorjahr merklich umgestellt wurde und sich die Zusammensetzung des Teams ebenfalls veränderte, nach einem dritten Rang am Tannzapfen-Cup liessen die routinierten Steiner vor kurzem am Egg-Masters einen zweiten Schlussrang folgen.

Gym Stein tritt nicht an

Als sicherer Wert dürfen die Gymnastinnen vom TV Teufen bezeichnet werden. Auch unter dem Namen «Les Papillons » bekannt, besteht die Gruppe aus ehemaligen Spitzensportlerinnen der Rhythmischen Sportgymnastik Teufen. In den Sparten Gymnastik Bühne mit und ohne Handgeräte sind sie national ganz vorne mit dabei. Im vergangenen Jahr gewannen die Teufnerinnen den 3. nationalen Titel in Folge. Ähnlich wie die Gruppe 35+ treten auch die Teufnerinnen mit neuer Choreographie und neuem Outfit an. Am Tannzapfen-Cup gelang den «Papillons» der Auftritt noch nicht ganz wunschgemäss. An den Schweizer Meisterschaften werden die Gymnastinnen, welche am vergangenen Wochenende eine der Hauptattraktionen an der Eröffnung des Hauptbahnhofs in St. Gallen waren, um die Titelvergabe ein gewichtiges Wort mitreden.

Voraussichtlich letztmals zu Titelkämpfen antreten werden die Rhönrad-Turnerinnen aus dem TV Waldstatt. Im kommenden Jahr findet aufgrund des Eidgenössischen Turnfests keine Schweizer Meisterschaften statt. Anschliessend soll diese Disziplin aus dem Wettbewerbsangebot gestrichen werden. Die Waldstätterinnen unter der Leitung von Larissa Müller würden demnach nur zu gerne als «letzte» Siegerinnen in die Geschichte eingehen. Verbleibt noch Titelverteidigerin Gymnastikgruppe Stein. Nach dem erfolgreichen vergangenen Jahr hat sich diese Riege für ein Jahr Pause entschieden. Die beruflichen oder privaten Ausrichtungen der Mitglieder liessen eine seriöse Vorbereitung nicht zu.

Rund 3000 Turnerinnen und Turner aus 138 Vereinen treffen sich morgen Samstag und am Sonntag in Burgdorf für ihren Wettstreit des Jahres. Insgesamt stehen im Verlauf der beiden Tage 14 Disziplinen an.