Die Seele aufgeräumt: Wie Tammy Mock aus Speicher nach einer narzisstischen Beziehung zurück ins Leben fand Tammy Mock aus Speicher wurde Opfer von narzisstischer Gewalt. Ihre Erfahrungen teilt die gebürtige Kanadierin nun in einem Buch.



Verlor nach einer narzisstischen Beziehung den Boden unter den Füssen: Tammy Mock aus Speicher. Bild: PD

«Mir geht es gut, das Leben ist schön», sagt Tammy Mock und lässt ihren Blick nach draussen schweifen. Durch das Fenster scheint die Sonne in das Wohnzimmer. Es wirkt aufgeräumt. Nichts deutet mehr darauf hin, dass im Leben der 38-Jährigen einst das pure Chaos herrschte. Seit sechs Jahren nun wohnt die gebürtige Kanadierin gemeinsam mit ihrer Tochter Lily in Speicher – und führt ein glückliches Leben.

Dass dem nicht immer so war, verrät Tammy Mock im soeben veröffentlichten Buch «Change Makers». Darin erzählen 20 Frauen aus der ganzen Welt, wie sie es geschafft haben, nach einem Rückschlag wieder zurück ins Leben zu finden. Als einzige Schweizerin hat auch Tammy Mock dem Buch ein Kapitel beigesteuert. Sie erzählt darin von ihrer langjährigen mentalen «Aufräumarbeit» nach einer narzisstischen Beziehung. Der Erlös des Buches soll einer Beratungsstelle für häusliche Gewalt gespendet werden.

Emotionale Gewalt erlitten

Im August 2012 wurde Tammy Mock über Nacht zur alleinerziehenden Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann führte sie das Restaurant Hargarten in Stein, ihre Wohnung befand sich darüber.

«Eines Abends eskalierte die Situation. Mein Mann schrie mich vor allen Gästen an – und da ging es plötzlich wie ein Blitz in mir auf: Geh!»

Und es ging alles sehr schnell: Sie nahm ihre damals achtzehn Monate alte Tochter, floh durch das Toilettenfenster und liess damit alles hinter sich – ihr Zuhause, ihre Arbeitsstelle, ihr soziales Umfeld und die Beziehung zu ihrem Mann, welche für sie immer mehr zu einem Albtraum geworden war.

«Weil ein Mensch mit narzisstischen Persönlichkeitszügen unfähig ist, Empathie zu empfinden, fehlt in einer narzisstischen Beziehung die Verständnisbasis», sagt Tammy Mock. Gelitten habe sie vor allem unter den emotionalen Gewaltakten. «Ein Narzisst kann einen mit gezielten Schuldzuweisungen dazu bringen, diese ernst zu nehmen», so Mock. «Gaslighting» nennen Psychologen diese Form von emotionalem Missbrauch, was beim Opfer zu Verunsicherung, Minderung des Selbstwertgefühls, Realitätsverlust oder Panikattacken führen kann.

Der Albtraum ging weiter

Als Tammy Mock geflohen war, spürte sie, wie eine Last von ihr abfiel. Der Albtraum hatte aber noch lange kein Ende. Es folgte ein Leben auf dem Existenzminimum. Mit ihren «fremdartigen» akademischen Qualifikationen, wie sie es im Buch nennt – Mock hat Uni-Abschlüsse in Konfliktlösung, Soziologie und Internationaler Friedensforschung –, hatte sie Mühe, auf dem Schweizer Stellenmarkt einen Job zu finden. Hinzu kamen sprachliche Barrieren.

«Mein Leben war eine Hölle, ich fühlte mich physisch, emotional und mental ausgelaugt.»

Verzweifelt habe sie in der Aussenwelt nach etwas gesucht, das wieder Ordnung in ihr Leben bringen würde, verschlang Ratgeber um Ratgeber. Ohne Erfolg. Auch psychologische Beratungen halfen nichts, ja, bewirkten gar das Gegenteil.

Die Wende kam etwa zwei Jahre später. In einem Wiedereinstellungskurs wurde Tammy Mock von ihrer Kursleiterin auf «The Work» aufmerksam gemacht. Dabei handelt es sich um eine Selbstfindungsmethode der amerikanischen Autorin Byron Katie. «Diese Methode lehrt einen, Gedanken zu identifizieren, zu hinterfragen und zu verstehen», sagt Mock. In der Folge habe sie «The Work of Byron Katie» auf sämtliche Lebensbereiche angewendet.

Beratungen auf der ganzen Welt

«Heute bin ich ein total anderer Mensch», sagt Tammy Mock. Sie wisse nun, dass sie genüge, und dass sie es nicht allen anderen recht machen müsse. Sie habe neues Vertrauen in sich und die Welt gewonnen und weiss, dass im Leben alles für, nicht gegen einen passiert. Letzteres will sie mit ihrem Buchkapitel auch anderen mit auf den Weg geben. Heute ist Tammy Mock eine von 500 weltweit zertifizierten Lehrcoaches von «The Work of Byron Katie», berät Menschen auf der ganzen Welt. Mit ihrem «alternativen Beratungsangebot» will Tammy Mock vor allem Opfern von narzisstischer Gewalt eine Stütze bieten. Ganz nach dem Motto: «Wenn man genug Schrecken erlebt hat, kann dies der Eingang sein für ein wunderbares Leben.»