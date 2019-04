800 Teilnehmer des Ausserrhoder Kantonalschützenfestes werden umquartiert Kürzlich wurde bekannt, dass die Schiessanlage in Reute für das Appenzell Ausserrhodische Kantonalschützenfest im Juni nicht zur Verfügung steht. Schiessstände in Heiden und Altstätten springen als Wettkampfstätte für die betroffenen 800 Schützen ein.

Auch im Schiessstand Herisau wird am Appenzell Ausserrhodischen Kantonalschützenfest im Juni geschossen. (Bild: APZ)

Am 12. Appenzell Ausserrhodischen Kantonalschützenfest 2019 (ARKSF2019) werden an drei Wochenenden im Juni rund 6000 Schützinnen und Schützen aus der ganzen Schweiz erwartet.

Uneinigkeit in Reute

Ursprünglich war vorgesehen, dass 800 Schützen ihren Wettkampf auf der Schiessanlage in Reute absolvieren. Der Gemeinderat hatte der Feldschützengesellschaft Reute die Bewilligung erteilt. Damit verknüpft war die Auflage, die durch das Kantonale zusätzlich entstehende Schiesszeit innert drei Jahren zu kompensieren. Dies, um den Anwohnern entgegenzukommen. Uneinigkeit zwischen Gemeinderat, Schützenverein und Nachbarn der Schiessanlage führten schliesslich trotz einer Mediation dazu, dass die Schiessanlage Reute für das Kantonalschützenfest nicht zur Verfügung steht.

Heiden und Altstätten springen ein

Hansueli Reutegger, OK-Präsident des 12. Ausserrhoder Kantonalschützenfestes. (Bild: PD)

Das Organisationskomitee des ARKSF2019 hat nun eine Ersatzlösung gefunden. Neu steht nun für den 21./ 23. und 24. Juni die Schiessanlage in Heiden und für den 22./ 28./ 29. und 30. Juni die Schiessanlage «Hädler» in Altstätten zur Verfügung.

«Damit weichen wir vom Ziel ab, alle Wettkämpfe im Kanton durchzuführen.»

Dies aus Rücksicht auf jene Schützen, die in Reute angemeldet waren. «Wir wollen ihnen eine möglichst verträgliche Lösung anbieten», sagt OK-Präsident Hansueli Reutegger. Viele Schützen hätten bereits in der Nähe der Schiessanlage Reute eine Übernachtungsmöglichkeit gebucht. Ihre Wege zu den Schiessanlagen sollten möglichst kurz bleiben. Ausserdem mussten die neuen Anlagen ebenfalls über mindestens acht Scheiben verfügen. «Verunsicherte Reaktionen hat es gegeben, aber keine Abmeldungen», sagt Reutegger.

Mehr Scheiben zur Verfügung

Die Schiessanlage Heiden liegt in unmittelbarer Nähe von Reute, und mit der Schiessanlage «Hädler» in Altstätten sei für das dritte Festwochenende eine gute Lösung gefunden worden. Da bereits im «Hädler» die Wettkämpfe Pistole 25/50 Meter durchgeführt werden, können Schützen, die über die Gewehr- und die Pistolendistanz schiessen, in der gleichen Anlage ihre Wettkämpfe bestreiten. Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass die Schiessanlage «Hädler» über 14 Scheiben verfügt. Dies sei vor allem für den 22. Juni ideal, an dem alle Schiessanlagen zu hundert Prozent ausgelastet sind.

Mehraufwand und Mehrkosten

Die Umquartierung der Schützen führt zu Mehraufwand und Mehrkosten, so müssen etwa die Rangeure neu aufgeschaltet werden. «Die betroffenen Schützen werden in den nächsten Tagen informiert», sagt der OK-Präsident. Auch wenn sie in ihrer Schiessanlage keine Teilnehmer empfangen können, werden die Mitglieder der Feldschützen Reute ihren zugesagten Arbeitseinsatz leisten. (pd/mc)